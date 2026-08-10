Zelfrijdend vervoer is de toekomst, maar zover zijn we nog lang niet

We hebben het er al jaren over: rijden in bussen en auto's zonder chauffeur. In Brabant was het woensdag zover, toen de zelfrijdende pendelbus rond de Efteling bij wijze van proef de weg op ging. Maar hoe lang duurt het nog voordat we in Brabant volledig achterover kunnen leunen terwijl onze auto, taxi of bus ons wegbrengt?

Alwin Bakker is directeur van Future Mobily Network a Movares company, een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met slim en zelfrijdend vervoer. "De vraag wanneer we zonder chauffeur kunnen rijden, wordt al sinds de jaren negentig gesteld", weet hij. "De voorspellingen verschuiven voortdurend. Eerst werd gezegd dat we er in 2030 klaar voor waren, langzaam liep dat op naar 2060." Niet onbelangrijk: hij heeft het hier over volledig autonoom rijden. Oftewel voertuigen die zelfstandig rijden en met elkaar communiceren, waarbij geen safetydriver meer hoeft mee te kijken of in te grijpen. Op dat punt zijn we volgens hem in Nederland nog lang niet. Bij de bus die rond de Efteling rijdt, zit er tijdens elke rit nog wel zo'n safetydriver achter het stuur.

“De techniek ontwikkelt zich wel heel snel”, zegt Bakker. “Over een aantal jaar zal je veel zelfrijdende bussen zien. Ook (vracht)auto's ontwikkelen zich mee in dat tempo. Alleen rijden er nog jarenlang auto's rond met oude én nieuwe systemen. Die systemen moeten met elkaar kunnen omgaan en dat is ingewikkeld. Pas als alle voertuigen met elkaar gaan praten, kom je helemaal bij zelfsturend vervoer."

"Zelfrijdend vervoer is een goed alternatief voor het openbaar vervoer of in de logistiek"

Of dat laatste in ons land realistisch is, vraagt Bakker zich af. "Achter dit soort dingen zitten vaak bedrijven die een droom verkopen. Het is een stip op de horizon waar iedereen naartoe werkt. Die stip wordt vaak door het bedrijfsleven gezet en niet - zoals bijvoorbeeld in China - door de overheid. Als overheid en bedrijfsleven hierin actiever gaan samen werken is er veel mogelijk. Het is hierbij wel de vraag of Nederland groot genoeg is om deze stip met impact te zetten." Volgens hem moet niet alleen worden gekeken naar wat technisch mogelijk is. Belangrijker is: waar hebben we er echt iets aan? "Nederland vergrijst en er is steeds meer personeelstekort in sectoren als het openbaar vervoer en logistiek. Zelfrijdende bussen of vrachtwagens zouden daar een goed alternatief zijn. Zeker in gebieden waar weinig mensen wonen, hebben we uiteindelijk een alternatief nodig zodat mensen zich toch kunnen verplaatsen." Zelfrijdend vervoer hoeft dus niet overal het doel te zijn. "Midden in een drukke stad is het door de verschillende verkeersdeelnemers erg uitdagend om volledig autonoom te kunnen gaan rijden. Het is slimmer om eerste te gaan testen op locaties zoals de Efteling. Dit is een terrein waar niet heel veel mensen kruisen met de bus en er doen zich minder gevaarlijke situaties voor."

TOET!

In San Francisco in Amerika rijden er al volop zelfrijdende taxi's door de straten. Maar ook daar zijn nog wel eens problemen mee. Zoals deze auto's die maar naar elkaar blijven toeteren: