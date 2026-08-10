Man passeert wachtende auto's en schept fietsster: ‘Dacht dat 't groen was’

Voor hem leek het logisch: het verkeerslicht stond, volgens hem, op groen en de auto’s voor hem bleven staan. Dus reed een 29-jarige man de wachtende auto's voorbij. Getuigen zagen juist een witte auto met hoge snelheid tegen het verkeer in rijden. Even later werd een fietsster hard geraakt, zij raakte flink gewond. De man die in België woont, moest zich maandag verantwoorden voor de rechtbank in Den Bosch omdat hij roekeloos zou hebben gereden.

Het ongeluk gebeurde op 10 september 2024 op de Willibrorduslaan in Waalre. Vaststaat dat er die dag wegwerkzaamheden waren. Daardoor was maar één rijstrook beschikbaar voor verkeer uit beide richtingen. Verkeerslichten moesten ervoor zorgen dat auto’s om de beurt langs de werkzaamheden konden. In de rij stond ook de 29-jarige man, die te laat was om zijn dochter op te halen. “Ik had stress”, vertelde hij. Volgens hem sprong het licht op groen, maar bleven de auto’s voor hem staan. Daarom besloot hij de rij voorbij te rijden. Terwijl hij over de rijstrook voor tegemoetkomend verkeer reed, stak een fietsster over. Ze kwam achter een zwart busje vandaan. De man zag haar laat, remde nog, maar raakte haar achterwiel. De klap was hard. De vrouw liep letsel aan haar gezicht op en hield hoofdpijn en evenwichtsproblemen aan het ongeluk over. Ze werd later opnieuw opgenomen in het ziekenhuis en heeft nog altijd klachten.