Man passeert wachtende auto's en schept fietsster: ‘Dacht dat 't groen was’
Voor hem leek het logisch: het verkeerslicht stond, volgens hem, op groen en de auto’s voor hem bleven staan. Dus reed een 29-jarige man de wachtende auto's voorbij. Getuigen zagen juist een witte auto met hoge snelheid tegen het verkeer in rijden. Even later werd een fietsster hard geraakt, zij raakte flink gewond. De man die in België woont, moest zich maandag verantwoorden voor de rechtbank in Den Bosch omdat hij roekeloos zou hebben gereden.
Het ongeluk gebeurde op 10 september 2024 op de Willibrorduslaan in Waalre. Vaststaat dat er die dag wegwerkzaamheden waren. Daardoor was maar één rijstrook beschikbaar voor verkeer uit beide richtingen. Verkeerslichten moesten ervoor zorgen dat auto’s om de beurt langs de werkzaamheden konden.
In de rij stond ook de 29-jarige man, die te laat was om zijn dochter op te halen. “Ik had stress”, vertelde hij. Volgens hem sprong het licht op groen, maar bleven de auto’s voor hem staan. Daarom besloot hij de rij voorbij te rijden.
Terwijl hij over de rijstrook voor tegemoetkomend verkeer reed, stak een fietsster over. Ze kwam achter een zwart busje vandaan. De man zag haar laat, remde nog, maar raakte haar achterwiel. De klap was hard.
De vrouw liep letsel aan haar gezicht op en hield hoofdpijn en evenwichtsproblemen aan het ongeluk over. Ze werd later opnieuw opgenomen in het ziekenhuis en heeft nog altijd klachten.
Witte auto kwam hard voorbijrijden
Getuigen zeggen dat de man met hoge snelheid tegen het verkeer in langs de file reed. “Ik dacht dat die vrouw het niet zou overleven, zo hard was de klap”, verklaarde een van hen. Ook het slachtoffer zegt dat de auto hard reed en dat het verkeerslicht voor de automobilist op rood stond.
“Hoe kan het dat u het zo anders beleeft dan de rest?”, vroeg de officier van justitie hem. “Ik durf daar geen antwoord op te geven”, antwoordde hij. Ook de rechter bleef met een vraag zitten. "Als alle automobilisten keurig stonden te wachten, waarom besluit u dan om de rij voorbij te rijden?" Ook dit wist hij niet goed uit te leggen.
Tijdens de zitting bleef hij volhouden dat hij op dat moment, volgens de regels niks fout deed. “Ik denk niet dat ik een verkeersovertreding heb gemaakt. Wat er wel is gebeurd, is dat ik een fietser heb aangereden. Ik moet dus nog voorzichtiger handelen.”
Bloemen naar slachtoffer
Direct na de botsing stapte de man uit en belde hij 112. Later stuurde hij bloemen en een kaartje naar het slachtoffer. Daarin liet hij weten dat zij contact kon opnemen als ze dat wilde. Dat gebeurde niet. Hij zegt flink te zijn geschrokken van het ongeluk.
De officier van justitie mist desondanks schuldbesef bij de verdachte. Volgens hem is de lezing van de getuigen veel aannemelijker. Hij haalde een rij auto's, die netjes stond te wachten voor het stoplicht, over de verkeerde weghelft in en reed vervolgens een fietsster aan.
“Dat is zeer onvoorzichtig rijgedrag”, stelde de officier. “Een file voorbijrijden over een rijstrook die niet voor jou bedoeld is, is heel erg gevaarlijk. Hij eiste een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van zes maanden.
De rechtbank doet op 24 augustus uitspraak.