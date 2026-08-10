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Huis in Dongen voor drie maanden dicht na vondst drugs en zwaar vuurwerk

Vandaag om 14:25
Archieffoto: Alice van der Plas
Archieffoto: Alice van der Plas

Een huis aan de Van Linschotenstraat in Dongen moet voor drie maanden dicht nadat er drugs en zwaar vuurwerk is gevonden. Dat laat de gemeente maandag weten. In het huis werden ook apparatuur en chemische grondstoffen voor het maken van synthetische drugs gevonden.

Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

De politie deed onlangs onderzoek in het huis en een schuur na een melding. Ze vond  GHB, amfetamine en hennep. De hoeveelheden zijn volgens de strafrichtlijnen van het Openbaar Ministerie groot genoeg voor vervolging voor drugshandel of grootschalig bezit. 

Het huis is daarom per direct door burgemeester Hans Slagboom gesloten. "Onze inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun straat en buurt. Met deze sluiting geven we een duidelijk signaal af. Drugs worden niet getolereerd. Meldingen helpen ons bij de aanpak, samen maken we onze samenleving weerbaarder en veiliger", zegt hij.

Tweede huis in korte tijd
Het is al de tweede keer in korte tijd dat een huis in Dongen wordt gesloten. Vorige maand was het een huis aan de Hoge Ham dat voor drie maanden op slot ging nadat tijdens een controle hard- en softdrugs werden gevonden. Ook bleek er sprake van illegale prostitutie.

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