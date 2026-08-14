Dit kleine festival bestaat al vijftig jaar en wil juist klein blijven

In 1972 begon het als een dorpsbraderie met wat folkmuziek op een platte kar. Komend weekend viert Nirwana Tuinfeest in Lierop zijn 50e editie, inmiddels uitgegroeid tot een festival met duizenden bezoekers per dag en grote internationale namen op het programma.

Toch zit de kracht van het festival volgens voormalig bestuurslid en vrijwilliger Everdine Heesmans juist in het klein blijven. Everdine kwam in 1991 bij het tuinfeest terecht als barvrouw, waarna ze in het bestuur kwam. In al die jaren zag ze het festival veranderen van een lokaal feestje in een vaste waarde in de festivalwereld. Van platte kar naar internationaal podium

Everdine weet nog goed hoe het er in de beginjaren uitzag. Toen stonden er een paar kraampjes in een grote tuin, met een klein podium op een platte kar of naast een kiosk. Inmiddels heeft het festival flink wat veranderingen doorgemaakt.

"Herman Brood is ook eens geweest en hij wilde altijd een pakje met iets van nederwiet erin. Dat regelden we dan," vertelt Everdine. Soms was een eis wat lastiger, zoals bij Shane MacGowan van The Pogues. "Hij wilde dat iedereen backstage wegging als hij er was. Hij was ook erg dronken, maar we hoorden dat hij dat wel vaker was."

Uiteindelijk had ook hij door dat al die eisen niet nodig waren en kon hij gewoon tussen de mensen gaan zitten.

Beginjaren van Nirwana Tuinfeest (foto: Nirwana Tuinfeest).

Op muzikaal gebied werd in de beginjaren gewerkt met relatief kleine en goedkope bands. Inmiddels zijn er ook flink wat grote namen langsgekomen, waaronder Kensington en Danny Vera, maar ook internationale acts als The Stranglers en The Kooks. Soms zat daar een artiest tussen die weleens iets opvallends op zijn eisenlijstje had staan.

Klein blijven als motto

Die sfeer vormt ook de basis van het festival: iedereen kan overal gewoon aanschuiven. "Ons motto is ook: groot worden door klein te blijven. Dat gaat niet alleen om de omvang van het terrein, maar ook om je gevoel. Of je nu groot of klein bent, niemand is meer dan de ander." Dat gevoel geldt ook voor de honderden vrijwilligers die het festival al die tijd draaiende houden. "Iedereen wordt gewaardeerd voor wat die doet en iedereen is goed zoals die is." Ook onder de bezoekers zit de sfeer er altijd goed in: "Er wordt elk jaar nog flink gecrowdsurft."

Iemand crowdsurft over het publiek (foto: Nirwana Tuinfeest).

Die groei ging niet zonder slag of stoot. Er zijn ook periodes geweest dat het wat minder ging. Volgens Everdine let je dan wat meer op het geld en boek je goedkopere artiesten. "Maar we hebben wel een luxe positie ten opzichte van andere festivals."

Hoe het Nirwana Tuinfeest er nu uitziet (foto: Nirwana Tuinfeest).

Voor veel festivals is het financieel een moeilijke tijd. "Wij hebben al die tijd alles in eigen beheer gedaan, en we hebben een goede penningmeester," lacht ze. "Soms geven we ook graag wat terug aan onze bezoekers, daarom is de zondag ook een gratis dag."

Jubileumweekend met verrassing

Het festival vindt dit jaar plaats op 14, 15 en 16 augustus: de 50e editie en dus een jubileum. "We gaan doen wat we altijd doen, met misschien een kleine verrassing. Maar wat dat is, bewaar ik voor als het festival begint." En of het de komende jaren nog groter wordt? "Dat moet je niet willen, maar dat zeiden we in het begin ook," lacht ze.