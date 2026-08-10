Dodelijke botsing met motorrijdster leidt tot boete van 500 euro

De rechtbank in Den Bosch oordeelt dat een 33-jarige Belg die een motorrijdster doodreed, niet schuldig is aan een verkeersmisdrijf. Wel heeft hij gevaar op de weg veroorzaakt. De man verleende geen voorrang, waardoor een fatale botsing met zijn busje ontstond.

Het ongeluk gebeurde op 23 februari 2025 , toen de man met zijn bestelbus over de Boxtelseweg in Sint-Oedenrode reed. Op de kruising met de Gemondsedijk raakte hij in botsing met een motorrijdster die van rechts kwam. De 32-jarige vrouw uit Moergestel overleed.

Volgens de officier van justitie lette de verdachte langere tijd niet op, keek hij niet goed naar aankomend verkeer van rechts en minderde hij te weinig vaart, waardoor hij niet meer op tijd kon remmen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank kwam maandagmiddag tot een andere conclusie. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man langere tijd onvoorzichtig of onoplettend heeft gereden, hoe tragisch en ernstig de gevolgen van het ongeluk ook zijn. Toen de man de voorrangsweg wilde oversteken, zag hij een motor aankomen. Die bestuurder liet hij voorgaan. Dat was de partner van de overleden motorrijdster.

De tweede motorfiets, die achter de eerste motor reed, zag hij niet. Daarom dacht hij dat hij veilig kon oversteken. Waarom de man die motorfiets niet heeft gezien, is niet duidelijk geworden. Uit onderzoek bleek dat hij niet op zijn telefoon zat en ook geen alcohol of drugs had gebruikt. De rechtbank concludeert dat de man wel heeft gekeken, maar de motorrijdster niet heeft opgemerkt.

Geldboete

De rechtbank vindt dat de bestuurder een fout maakte doordat hij even niet goed oplette. Dat is volgens de rechter geen ernstig verkeersmisdrijf. Daarom krijgt hij geen zware straf, maar een boete van 500 euro. Daarbij weegt mee dat hij veel spijt heeft van het ongeluk en dat hij zelf ook veel last heeft van de gevolgen.