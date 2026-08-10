Geweld op camping hakt erin bij eigenaar: 'Je voelt je gewoon machteloos'

De eigenaar van camping 't Haasje in Dorst, Thijs van Nunen, voelt zich machteloos na het geweldsincident van zondagavond waarbij een man gewond raakte. Volgens hem heeft de gebeurtenis veel impact op gasten, medewerkers en hemzelf. Hij vreest voor de reputatie voor het park. "Je krijgt gelijk een etiket opgeplakt", vertelt hij.

Over de precieze aanleiding wil hij niet te veel zeggen. "De politie heeft het allemaal nog in onderzoek", legt hij uit.

Volgens eigenaar Van Nunen lijkt het te gaan om een ruzie tussen twee mensen die elkaar kennen. Een van de betrokkenen verbleef op de camping, terwijl de andere persoon volgens hem van buitenaf kwam. "Ik begrijp niet dat als mensen echtelijke of relationele problemen hebben, dat ze dat dan op de camping uit moeten vechten."

Op camping 't Haasje raakte zondagavond een man gewond bij een geweldsincident . De politie vond later een kogelhuls en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is volgens de politie niet geraakt door een kogel.

Machteloos

Van Nunen kreeg via gasten te horen dat er iets aan de hand was. "Op een gegeven moment hoor je van mensen dat ze drie schoten hebben gehoord. Dan ga je op onderzoek uit." Toen hij hoorde wat er was gebeurd, zakte de moed hem in de schoenen. "Je voelt je gewoon machteloos."

Hij heeft het zelf niet zien gebeuren, maar de situatie maakte veel indruk op de eigenaar. "Ik ben er erg van ontdaan", zegt hij. Wel zag hij later de gewonde man die met een ambulance werd meegenomen. "Die was nog gewoon goed aanspreekbaar."

Gasten krijgen slachtofferhulp

De campingeigenaar richt zich nu vooral op het herstellen van de rust op het park. "Ik probeer hier nu zo goed mogelijk de kalmte onder de parkgasten terug te krijgen. Dat vind ik veel belangrijker."

Volgens hem hebben meerdere gasten het incident van dichtbij meegemaakt. "Een aantal parkgasten heeft een verzoek ingediend voor slachtofferhulp, omdat ze het gezien hebben." Slachtofferhulp komt daarom dinsdag langs om betrokkenen te ondersteunen.

Vervelend voor de reputatie

Voor Van Nunen is het vooral frustrerend dat zijn camping nu met het incident wordt geassocieerd. De negatieve publiciteit vindt hij moeilijk te verkroppen. "Ik vind het gewoon voor de reputatie van mijn park heel vervelend. Je krijgt gelijk een etiket opgeplakt met dit soort berichtgeving, terwijl je er eigenlijk niks aan kunt doen."

Van Nunen hoopt dat mensen de camping niet afrekenen op één incident. "De camping bestaat al ruim negentig jaar en al die jaren is het goed gegaan. Dan krijgen we ineens zo'n groot conflict en zou het ineens onveilig zijn. Dat is niet zo natuurlijk."

Hij benadrukt dat het volgens hem om een uitzonderlijke gebeurtenis gaat. "Het is een incident. Ik doe echt mijn best om alles zo goed mogelijk te regelen op het park. De meeste mensen zijn allemaal dik tevreden."