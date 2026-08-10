'Vreselijk': zwaargewonde op camping door geweld, politie vindt kogelhuls

Op camping 't Haasje in Dorst is zondagavond iemand zwaargewond geraakt door geweld. De politie benadrukt dat het slachtoffer niet gewond is geraakt door een kogel. "We vermoeden wel dat er geschoten is, omdat er een kogelhuls gevonden is", zegt een woordvoerder maandagochtend.

Zondagavond kwam een melding binnen dat er zou zijn geschoten op de camping. Er kwamen veel hulpdiensten naar de camping en de gebeurtenis trok veel bekijks. Een 57-jarige vrouw vertelt maandag dat ze schoten heeft gehoord. "Ik heb gillende kinderen gehoord. Dat is vreselijk. Het blijft je bij", zegt ze. "Mijn dochter wilde nog naar voren. Ik zei: 'nee want je moet vroeg op'. Daarna heb ik drie schoten gehoord. Het is vreselijk voor de eigenaar. De camping krijgt nu een slechte naam."

Een andere bezoeker die al vijf jaar naar de camping gaat heeft het ook meegekregen. "Ik heb iemand zien liggen. Ik ben niet gaan kijken. De camping wordt in een kwaad daglicht gezet. Vreselijk voor de eigenaar, die had een brok in zijn keel."

"Hier lopen kleine kinderen rond. Dit verwacht je niet op een camping."