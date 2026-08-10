Inbraakprotocol en elektrische bussen: dit gebeurde vandaag

Wat mag je doen als je oog in oog staat met een inbreker? En waarom ging bussenbouwer Ebusco opnieuw hard onderuit op de beurs? Dit zijn de verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Wat mag je eigenlijk als je oog in oog staat met een inbreker in je woonkamer? Niet zomaar meteen slaan met een knuppel, zo blijkt. Strafrechtadvocaat Joost Dionisius legt uit dat je een inbreker op heterdaad wel mag vasthouden tot de politie er is - een zogenaamd burgerarrest. Geweld gebruiken mag alleen als de inbreker zelf aanvalt en je niet anders kunt dan jezelf verdedigen. Het geweld moet dan wel gelijk staan aan wat tegen jou wordt gebruikt. Een duw rechtvaardigt geen messteek. Ben je zo geschrokken dat je te ver gaat, dan kun je mogelijk een beroep doen op 'noodweerexces'. Hier lees je het hele verhaal:

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De 26-jarige Chinese man die in Eindhoven met een kruisboog op katten schoot, verscheen maandag voor de rechter. L. sprak vooral zijn spijt uit en zei een harde les te hebben geleerd. Volgens zijn advocaat speelt mee dat in China anders tegen loslopende katten wordt aangekeken - een kat zonder eigenaar kan daar eerder als zwerfkat worden gezien. L. wilde oorspronkelijk een kat vangen voor zijn vriendin, maar raakte gewond toen het dier hem in zijn arm greep. De beschietingen zorgden voor grote onrust onder kattenbezitters; meerdere katten raakten ernstig gewond. L. blijft in de gevangenis tot de inhoudelijke behandeling op 2 november.

Lees hier het volledige verhaal:

Een legende van bijna 150 jaar kwam in de jaren 60 plots tot leven in Mierlo. Napoleon zou er ooit een kastanjeboom hebben geplant met daaronder een begraven kruikje. Toen de gemeente de boom wilde kappen, besloten brandweermannen Sjef Verbruggen en Frans van de Kimmenade een grap uit te halen. Ze vulden een leeggedronken kruikje met een Latijnse tekst, begroeven het bij de boom en lieten het 'toevallig' vinden. De burgemeester en archivaris waren in hun nopjes met deze 'historische vondst' - tot er een tv-ploeg werd gebeld. Toen biechtten de twee hun grap op. De archivaris was zo kwaad dat hij nooit meer bij Sjef's tankstation tankte. Check het hier:

Lees ook Hoe Sjef en Frans heel Mierlo voor de gek hielden met deze 'unieke' vondst

Inwoners van Engelen voelden zich onveilig tijdens bijeenkomsten over de komst van een opvang voor vijftig jonge vluchtelingen. Dat kwam door felle protesten die buiten plaatsvonden. Uit een tussenverslag blijkt dat mensen zich overvallen voelden door het nieuws en kritiek hadden op de locatie waar ze zich nu al onveilig voelen. De plannen hebben voor verdeeldheid gezorgd, met demonstraties, wegblokkades, een explosie bij de toekomstige opvang en bekladdingen. Inwoners willen meer politie, betere verlichting en een introductieprogramma voor de jongeren. De gemeenteraad bespreekt het voorgenomen besluit op 16 september. Lees zijn verhaal hier:

Lees ook Inwoners Engelen voelden zich onveilig op bijeenkomsten over asielopvang

Tot slot nog economisch nieuws: bussenfabrikant Ebusco uit Deurne ging hard onderuit op de beurs - het aandeel zakte ruim 15 procent. Aanleiding was de beëindiging van een contract door een Duits vervoersbedrijf, nadat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd leverde aan Potsdam. Het leveringsschema was al meerdere keren uitgesteld. Het is niet de eerste keer dat de noodlijdende fabrikant met problemen kampt: vorig jaar waren er een reorganisatie met meer dan 100 ontslagen en een verlies van ruim 200 miljoen euro. Hier lees je hun analyse: