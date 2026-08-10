PostNL-vrachtwagen schiet van de weg bij Oosterhout

Een vrachtwagen van PostNL is maandagavond in de berm naast de afrit van de A59 bij Oosterhout beland. De chauffeur verloor de controle over het stuur en schoot van de weg.

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De vrachtwagen reed de berm in en kwam vlak voor een verkeersbord tot stilstand. De chauffeur bleef ongedeerd en kwam met de schrik vrij.

Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de vrachtwagen weer op de weg te krijgen. De laadruimte van de vrachtwagen was leeg. Afrit afgesloten

Door het ongeluk is de afrit afgesloten voor verkeer. Hoelang de berging gaat duren, is nog niet duidelijk. Opvallend genoeg ging het zondag een afrit verderop ook mis. Toen belandde een aanhanger ondersteboven in de berm naast de A59. De auto waaraan de aanhanger vastzat, was ook door een onbekende oorzaak van de weg geraakt. Niemand raakte gewond, maar zowel de aanhanger als de auto liepen schade op.

Vrachtwagen belandt naast afrit van A59 Oosterhout (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).