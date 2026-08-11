Tegenstander PSV Vrouwen bekend voor laatste voorronde Champions League

PSV Vrouwen neemt het in de laatste voorronde van de UEFA Women's Champions League op tegen HB Køge. Het team van coach Kasper Kurland speelt op 26 augustus thuis in Stadion De Herdgang. Een week later, op 2 september, volgt het bezoek aan Denemarken.

PSV Vrouwen wist zich in de tweede voorronde te plaatsen door in Luxemburg met 3-1 te winnen van HJK Helsinki, dankzij drie treffers van Liz Rijsbergen.

HB Køge ook via tweede voorronde

Net zoals PSV Vrouwen kwam ook het Deense HB Køge uit de tweede voorronde. De Denen wonnen van Riga (4-1) en Hearts (2-1). Het team is inmiddels ook begonnen aan de competitie, waarin het na twee duels nog een perfecte score heeft. Woensdag worden de definitieve speeltijden van beide wedstrijden bekendgemaakt.