Vrouw steekt inmiddels ex-man in been: geen noodweer oordeelt rechter
Voor een steekpartij in haar huis in Den Bosch waarbij ze haar inmiddels ex-man verwondde, is Daisy E. (50) dinsdag veroordeeld tot onder meer een taakstraf van 120 uur. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch. De vrouw beriep zich op noodweer, maar daar ging de rechter niet in mee.
De mishandeling vond in maart 2024 plaats. De politie kreeg een melding van een steekpartij in het huis van de vrouw. Daar vonden agenten haar met bloed op haar handen en kleren. Haar man had een 5 tot 7 centimeter diepe steekwond in zijn been.
De vrouw was de man gevolgd met een mes in haar hand, toen hij naar boven liep om spullen op de slaapkamer te halen. Daar stak ze hem in zijn bovenbeen.
De vrouw gaf toe dat ze een mes in haar hand had, maar zei dat de man "in het mes was gelopen". De rechtbank gelooft dat niet. Ze legde hier wisselende verklaringen over af en volgens die verklaringen zou het slachtoffer in de voorkant van zijn been zijn gestoken, terwijl de verwonding aan de zijkant zat. Daarbij kan het gezien de verwonding volgens de rechtbank niet anders dan dat de vrouw met kracht heeft gestoken.
Noodweer
De vrouw deed een beroep op noodweer. Ze zei dat haar man veel te veel drugs en alcohol nam en sinds een paar weken niet meer thuis woonde. Volgens haar brak haar de man die bewuste dag de tuinpoort open en sloeg hij haar in de tuin met een stukadoorsbord. Hij zou haar meerdere keren hebben geslagen en geduwd, waarna de vrouw zich wilde verdedigen.
De rechtbank gaat daar niet in mee. "De situatie is ontstaan toen het slachtoffer naar boven is gelopen en de verdachte hem met een mes achterna is gelopen. Daar had ze geen reden voor", vindt de rechter.
"De vrouw wilde koste wat kost dat haar inmiddels ex-man de woning zou verlaten. Toen hij dat niet deed maar naar de slaapkamer liep, besloot ze geweld te gebruiken", zegt de rechtbank. De rechtbank weegt extra zwaar mee dat het ging om haar (toenmalige) echtgenoot. De twee zijn ondertussen niet meer samen en hebben geen contact meer met elkaar.
Niet de cel in
Het is al bijna 2,5 jaar geleden dat de zware mishandeling plaatsvond. Dat is voor de rechtbank een goede reden voor strafvermindering. Ook is rekening gehouden met het feit dat de vrouw de afgelopen jaren gebruikt om haar leven op de rit te krijgen, samen met haar dochter. De rechtbank vindt een gevangenisstraf niet passend, omdat de goede weg die de verdachte is ingeslagen dan wordt gedwarsboomd.
De vrouw krijgt negentig dagen gevangenisstraf, waarvan 76 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Omdat ze al veertien dagen in voorarrest, hoeft niet terug de cel in. Wel krijgt ze een taakstraf van 120 uur.