Vrouw steekt inmiddels ex-man in been: geen noodweer oordeelt rechter

Voor een steekpartij in haar huis in Den Bosch waarbij ze haar inmiddels ex-man verwondde, is Daisy E. (50) dinsdag veroordeeld tot onder meer een taakstraf van 120 uur. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch. De vrouw beriep zich op noodweer, maar daar ging de rechter niet in mee.

De mishandeling vond in maart 2024 plaats. De politie kreeg een melding van een steekpartij in het huis van de vrouw. Daar vonden agenten haar met bloed op haar handen en kleren. Haar man had een 5 tot 7 centimeter diepe steekwond in zijn been. De vrouw was de man gevolgd met een mes in haar hand, toen hij naar boven liep om spullen op de slaapkamer te halen. Daar stak ze hem in zijn bovenbeen. De vrouw gaf toe dat ze een mes in haar hand had, maar zei dat de man "in het mes was gelopen". De rechtbank gelooft dat niet. Ze legde hier wisselende verklaringen over af en volgens die verklaringen zou het slachtoffer in de voorkant van zijn been zijn gestoken, terwijl de verwonding aan de zijkant zat. Daarbij kan het gezien de verwonding volgens de rechtbank niet anders dan dat de vrouw met kracht heeft gestoken.