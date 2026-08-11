Weer geen treinverkeer tussen Venray en Cuijk door opgelaaide natuurbrand

De natuurbrand bij het Limburgse Venray is dinsdag kort opgelaaid. Grote inzet van de brandweer heeft het 'snel in de kiem kunnen smoren', aldus de veiligheidsregio. Maar omdat de brandweer nog moet nablussen, rijden er tot vanavond laat geen treinen op het traject tussen Venray en Cuijk.

Het is niet de eerste keer dat een nieuwe brandhaard is ontstaan nadat de brandweer sein brand meester gaf op 5 augustus. De grond van het afgebrande gebied is nog heet, en de weersomstandigheden blijven droog.