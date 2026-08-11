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Weer geen treinverkeer tussen Venray en Cuijk door opgelaaide natuurbrand

Vandaag om 16:44 • Aangepast vandaag om 17:38
Het gebied bij Venray na de brand. Dit is geen foto van dinsdag (foto: ANP).
Het gebied bij Venray na de brand. Dit is geen foto van dinsdag (foto: ANP).

De natuurbrand bij het Limburgse Venray is dinsdag kort opgelaaid. Grote inzet van de brandweer heeft het 'snel in de kiem kunnen smoren', aldus de veiligheidsregio. Maar omdat de brandweer nog moet nablussen, rijden er tot vanavond laat geen treinen op het traject tussen Venray en Cuijk.

Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

Het is niet de eerste keer dat een nieuwe brandhaard is ontstaan nadat de brandweer sein brand meester gaf op 5 augustus. De grond van het afgebrande gebied is nog heet, en de weersomstandigheden blijven droog.

Daardoor wordt er constant gecontroleerd op nieuwe brandhaarden, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Tot kwart over elf vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Cuijk. Arriva zet tussen Vierlingsbeek, Boxmeer en Cuijk stopbussen in.

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