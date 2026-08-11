Vrouw ook mishandeld bij overval in haar huis in Veldhoven

De bewoonster die maandagavond werd overvallen in haar huis in Veldhoven, is ook mishandeld. Daardoor raakte ze gewond. Dat meldt de politie dinsdag.

Rond negen uur 's avonds stonden opeens twee mannen in het huis van de vrouw . Ze bedreigden en mishandelden de bewoonster, die lichtgewond raakte. De mannen gingen er daarna vandoor in een auto.

Na onderzoek vond de politie de auto al snel. Ze konden meteen een man (23) en vrouw (24) uit Eindhoven en een man (19) uit Veldhoven aangehouden. De laatste verdachte, een man (26) uit Venray, probeerde nog te vluchten, maar werd verderop ook opgepakt.

De vier zitten nog vast en worden verhoord. De politie doet nog onderzoek.