Gouden plak voor zwemster Marrit Steenbergen op EK in Parijs

Zwemster Marrit Steenbergen heeft dinsdag in Parijs de Europese titel veroverd op de 100 meter vrije slag. De 26-jarige Geldropse was in de finale van het koningsnummer 51,90 duidelijk sneller dan de concurrentie.

Landgenote Milou van Wijk tikte halverwege de wedstrijd nog als eerste aan, maar in de tweede 50 meter sloeg Steenbergen al snel een duidelijk gat met haar kenmerkende versnelling. Van Wijk werd uiteindelijk tweede.

Steenbergen zwom naar eigen zeggen "geen perfecte race". "De eerste 50 meter gingen niet zoals ik wilde", laat ze via de zwembond weten. "Er lag veel druk op de finale, iedereen verwachtte dat ik zou winnen en dan moet je het ook nog doen. Ik ben heel blij dat het gelukt is en hier heb mogen winnen."

Kampioenschaprecord

Steenbergen verkeert in de vorm van haar leven. De tweevoudig wereldkampioene op het koningsnummer verbeterde in juni het wereldrecord naar 51,68, een tijd waar ze nu ruim boven bleef. Wel verbeterde ze opnieuw het kampioenschapsrecord, net als maandag al in de voorrondes.