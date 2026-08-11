Gouden plak voor zwemster Marrit Steenbergen op EK in Parijs
Zwemster Marrit Steenbergen heeft dinsdag in Parijs de Europese titel veroverd op de 100 meter vrije slag. De 26-jarige Geldropse was in de finale van het koningsnummer 51,90 duidelijk sneller dan de concurrentie.
Landgenote Milou van Wijk tikte halverwege de wedstrijd nog als eerste aan, maar in de tweede 50 meter sloeg Steenbergen al snel een duidelijk gat met haar kenmerkende versnelling. Van Wijk werd uiteindelijk tweede.
Steenbergen zwom naar eigen zeggen "geen perfecte race". "De eerste 50 meter gingen niet zoals ik wilde", laat ze via de zwembond weten. "Er lag veel druk op de finale, iedereen verwachtte dat ik zou winnen en dan moet je het ook nog doen. Ik ben heel blij dat het gelukt is en hier heb mogen winnen."
Kampioenschaprecord
Steenbergen verkeert in de vorm van haar leven. De tweevoudig wereldkampioene op het koningsnummer verbeterde in juni het wereldrecord naar 51,68, een tijd waar ze nu ruim boven bleef. Wel verbeterde ze opnieuw het kampioenschapsrecord, net als maandag al in de voorrondes.
De zwemster werd in 2022 ook al Europees kampioene: op zowel de 100 meter als de 200 vrij. Twee jaar later sloeg ze de EK over, net als de rest van de Nederlandse ploeg.
"Mijn tijd is oké", zegt ze over de 100 meter vrije slag dinsdag. "Het gaat in de finale om winnen. Ik voelde me goed. Ik denk dat het geen perfecte race was en dat heb je wel nodig om een wereldrecord te zwemmen. Ik heb alsnog een 51'er gezwommen."
Ook zilver bij estafette
Steenbergen was ook belangrijk bij de 4x100 meter wisselslag, waarbij de gemengde estafetteploeg zilver veroverde. Ze maakte als laatste zwemster een grote achterstand goed en hielp de ploeg aan een nieuw nationaal record van 3.40,92. Alleen gastland Frankrijk was sneller met 3.39,64.
Steenbergen legde haar afsluitende 100 meter vrije slag af in 50,87. Dat is de beste splittijd ooit voor een vrouw.
Met de gouden en zilveren plakken zijn de eerste Nederlandse medailles van het EK in Parijs binnen. Het langebaantoernooi begon maandag.