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Weer huurscooter in brand in de Bredase wijk Heuvel

Vandaag om 06:16 • Aangepast vandaag om 08:11
Weer een scooter in brand in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Weer een scooter in brand in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Opnieuw is in de Bredase wijk Heuvel een huurscooter verwoest door brand. De scooter stond dinsdagnacht geparkeerd tegen een muurtje aan de Dr. Struyckenstraat. Planten van een aangrenzende tuin vatte ook vlam. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is niet de eerste keer dat een huurscooter in brand staat in Breda. In dezelfde wijk stonden vrijdagnacht drie huurscooters in lichterlaaie. Toen raakten ook een auto en een schutting beschadigd. 

De politie doet onderzoek naar de scooterbranden. De politie is daarom op zoek naar getuigen of mensen met camerabeelden, waarop mogelijk iets te zien is. 

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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