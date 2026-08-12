De laatste keer: Maarten van der Weijden zwemt 270 kilometer door 22 steden

Voor de allerlaatste keer zwemt Maarten van der Weijden een grote tocht. Maandag is het zover: 270 kilometer zwemmen door 22 steden om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker.

Geld voor onderzoek Van der Weijden zamelt geld in voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Het onderzoek draagt er ook aan bij dat kinderen niet alleen genezen, maar ook met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven kunnen opgroeien.

Het startschot klinkt in zijn woonplaats Vught. Dan zwemt de olympisch kampioen onder meer naar Den Bosch, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg en Breda. De tocht eindigt in Utrecht bij het Prinses Máxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker.

De zwemmer kreeg zelf op 19-jarige leeftijd de diagnose leukemie. Hij vindt onderzoek erg belangrijk. "Ik had niet alleen het geluk om te herstellen van kanker, maar ook dat ik geen blijvende schade heb overgehouden aan de behandelingen. Veel kinderen hebben dat geluk niet, terwijl zij nog een heel leven voor zich hebben."

Na zijn diagnose wilde Van der Weijden zijn sportprestaties inzetten om geld op te halen voor kankeronderzoek. Sinds de oprichting van de Maarten van der Weijden Foundation heeft hij bijna 18 miljoen euro ingezameld, meldt de stichting.

Tocht van zes dagen

Van der Weijden gaat maandagochtend het water in en hoopt zes dagen over zijn 270 kilometer lange tocht te doen. De planning is dat hij zaterdag 22 augustus in Utrecht de kade op gaat.

De topsporter is vaker sportieve uitdagingen aangegaan. Zo zwom hij in 2023 zijn Elfstedentriatlon, waarbij hij 600 kilometer aflegde.

Zijn laatste grote zwemtocht is ook te volgen via een livestream en sociale media.