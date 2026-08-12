Extra onderzoek: vrachtwagenverbod Merwedebrug blijft nodig

De stalen boogconstructie van de Merwedebrug is dermate verzwakt dat een verbod op zware voertuigen nodig blijft. Dat wijst aanvullend onderzoek naar de verzwakte brug uit, dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren door ingenieursbureau Movares en onderzoeksorganisatie TNO. Het beeld is ten opzichte van de eerdere testen, waarna het verbod werd ingesteld, niet veranderd.

De aanvullende testen "bevestigen dat de belastingen op de brug moeten worden verlaagd om overbelasting van de bogen te voorkomen". "Daarom is en blijft het maximaal weren van vrachtwagens en touringcars op de brug gerechtvaardigd", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het is sinds 18 juli verboden voor zware voertuigen om over de Merwedebrug te rijden. Desondanks rijden er nog iedere werkdag gemiddeld 1600 zware voertuigen over de brug. Een deel daarvan kan niet beboet worden via het camerasysteem dat Rijkswaterstaat heeft geïnstalleerd, omdat het gaat om voertuigen met een buitenlands kenteken. Internationale regelgeving moet daarvoor eerst worden aangepast.

Ruim tweeduizend bekeuringen

Overtredingen kunnen via het camerasysteem geregistreerd worden sinds 25 juli. In de twee weken daarna heeft het Centraal Justitieel Incassobureau volgens voorlopige cijfers 2236 bekeuringen verstuurd. Daar zitten ook boetes bij die zijn uitgeschreven aan bestuurders die ter plekke staande zijn gehouden door boa's of politieagenten.