Woekerprijzen voor eclipsbrillen op Marktplaats

Wie er op tijd bij was, betaalde voor een eclipsbril vaak niet meer dan 2,50 of 3 euro. Maar nu de brillen via de officiële verkoopkanalen vrijwel overal zijn uitverkocht, ziet het er op Marktplaats heel anders uit. Daar lopen de bedragen inmiddels op tot tientallen euro's.

Bod loopt op tot 80 euro Zo heeft Aylin Irmak uit Eindhoven vier brillen te koop gezet die volgens de advertentie ISO-gecertificeerd zijn. Belangstelling is er genoeg. Rond 09.00 uur stond het hoogste bod al op 50 euro.

Er zijn nog genoeg advertenties op Markplaats te vinden. Maar een koopje om de zonsverduistering van woensdagavond goed te zien ga je niet tegen komen. Nee, het is eerder het bekende verhaal bij elke hype. Heel veel verkopers proberen nog een flinke prijs te krijgen voor een eclipsbril. En het kan zomaar zijn dat je tien tot twintig keer te veel betaalt.

Ook in Tilburg wordt flink geboden. Justin B. heeft meerdere brillen beschikbaar. Wie niet wil wachten op het hoogste bod, kan er direct eentje kopen voor 40 euro per stuk. Ophalen kan meteen in Tilburg. Het hoogste bod op zijn advertentie loopt al op tot 80 euro.

125 euro voor vier brillen

Wie meerdere brillen zoekt, kan in Best terecht. Guus biedt daar een pakketje van vier aan voor 125 euro. Een pakketje van vier brillen kon je vorige week bij een webwinkel nog voor 10 euro kopen. Iemand lijkt zo gek te zijn om er een groot bedrag voor te betalen, want de advertentie staat inmiddels op gereserveerd.

In Roosendaal maakt een verkoper met de accountnaam Heeren er bijna een kleine veiling van. Hij biedt een ongeopende, naar eigen zeggen gecertificeerde eclipsbril aan. Om 12.00 uur gaat die naar de hoogste bieder, schrijft hij. Rond 10.00 uur stond het hoogste bod al op 75 euro.

Ook voor minder geld te vinden

Elders in Brabant zijn de bedragen iets lager, maar nog altijd een veelvoud van wat de brillen oorspronkelijk kostten. Marieke uit Veghel heeft één exemplaar te koop staan, met een hoogste bod van 35 euro. Ook bij Bas uit Breda staat het bod op 35 euro.

Het is nog maar de vraag of deze bedragen ook uiteindelijk betaald worden. Bij hypes proberen veel mensen een slaatje te slaan uit de plotselinge schaarste, terwijl de daadwerkelijke verkoop uiteindelijk kan tegenvallen.



Hier lees je alle verhalen over de zonsverduistering boven Brabant.