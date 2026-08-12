Anton Philips (94) overleden: van Philips-medewerker tot relatiecoach

Anton Philips is zondag op 94-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat blijkt uit een overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Zijn dochter bevestigt zijn overlijden aan Omroep Brabant. Philips was de zoon van voormalig Philips-directeur Frits Philips en de kleinzoon van Anton Philips, een van de oprichters van het Eindhovense bedrijf.

Anton Philips werkte ongeveer vijftien jaar bij Philips, onder meer bij Philips Telecommunicatie en later bij Philips in Mexico. Daarna besloot hij een andere richting te kiezen.

Van techniekbedrijf naar loopbaancoaching

Dat hij bij het familiebedrijf ging werken, was voor Philips lange tijd vanzelfsprekend. Toch kon hij er zijn draai niet goed vinden. In 1988 richtte hij Stichting Emergo op, een bureau voor loopbaancoaching waarmee hij jongeren hielp bij het maken van keuzes voor hun studie en loopbaan. "Ik was meer geïnteresseerd in mensen dan in techniek", vertelde hij in 2024 in het Omroep Brabant-programma Kraak. vraagt door.

Een schoolreünie begin jaren negentig veranderde zijn leven. Anton was toen gescheiden en ontmoette daar zijn jeugdliefde opnieuw. De vonk sloeg weer over. Een jaar later trouwden ze. Samen volgden ze een korte relatietherapie. De ervaring bracht hem jaren later op het idee om zelf relatiecoach te worden. Op 86-jarige leeftijd begon hij aan die nieuwe carrière.

Dankbaar

"Ik wil laten zien dat je ook op hogere leeftijd iets zinvols kan doen. Je moet natuurlijk gezond zijn en goed voor jezelf zorgen, maar een doel in het leven helpt enorm." Volgens Anton draaide een goede relatie vooral om luisteren. "Vaak zitten mensen alleen maar te denken aan wat ze terug kunnen zeggen, waardoor ze niet luisteren."

Philips bleef ook op hoge leeftijd actief. Hij vertelde dat hij zijn ouders nog iedere dag dankbaar was voor wat zij voor hem hadden betekend. "Ik doe dagelijks rek- en strekoefeningen en in die ruimte staan ook foto's van mijn ouders. En ik bedank ze dagelijks voor wat ze betekend hebben."