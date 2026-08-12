Breuk bij CV De Deurzuipers, vertrek Brian verrast andere helft van het duo

Het duo CV de Deurzuipers is geen duo meer. Brian van Elewout stopt met de carnavalsact uit Boemeldonck (Prinsenbeek), zo liet hij dinsdag weten via Instagram. De Deurzuipers gooide dit jaar nog hoge ogen in de Kies je Kraker-verkiezing van Omroep Brabant met het liedje Cash Betaald. De andere helft van het duo, Vinnie de Laat, laat woensdag weten dat Brians beslissing als een verrassing komt.

"Na er goed en lange tijd over nagedacht te hebben, heb ik besloten om de Deurzuipers te verlaten", schrijft Brian op zijn eigen Instagrampagina. "Voor mij is het plezier en het gevoel dat ik had toen ik ooit begon in de loop van de tijd veranderd. Ook merkte ik dat ik het echte Boemeldonckse gevoel steeds minder ervaarde, en dat mijn visie op bepaalde zaken niet altijd meer aansloot bij de richting en keuzes binnen de club." Daarnaast zegt hij dat er nog een aantal andere zaken spelen of wringen die hebben meegewogen in zijn beslissing. Hij gaat niet in op wat voor zaken dat zijn: "Dit alles heeft mij doen besluiten dat dit het juiste moment is om te stoppen." Dat doet hij per direct, wat betekent dat hij ook niet meer bij de optredens is die gepland staan in augustus.

'Heeft ons doen schrikken'

Brian vormde CV de Deurzuipers samen met Vinnie de Laat. Die zag de keuze niet aankomen, is te lezen in een bericht dat de Deurzuipers woensdag op Instagram deelt. "We vinden het jammer. Het heeft ons verrast en doen schrikken. Toch hebben we er alles aan gedaan om hem binnenboord te houden, met open gesprekken, begrip, geduld, en oprechte inzet. Helaas heeft dit niet mogen baten. Het is zijn eigen keuze en dat waarderen wij." Ook staat er dat ze hem "niets kwalijk nemen". Brian lijkt op zijn beurt dat bericht weer verrassend te vinden: hij deelt het met daarbij het woordje "heh" en vele vraagtekens. CV de Deurzuipers bracht hun eerste carnavalsnummer uit in 2024. Ze eindigden begin dit jaar nog op de tweede plek in de Kies Je Kraker-verkiezing. Het liedje van volgend jaar zou al in de maak zijn. Dat lijkt niet in gevaar te komen. "Eén ding is duidelijk: wij gaan door. En harder dan ooit", besluit CV de Deurzuipers.