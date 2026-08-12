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Peter betrapt fatbike-dieven en wordt neergestoken: minderjarigen opgepakt
Vandaag om 14:42 • Aangepast vandaag om 14:54
Twee minderjarigen zijn opgepakt voor een steekpartij aan de Edisonlaan in Tilburg. Bij die steekpartij, in de nacht van donderdag op vrijdag, raakte Peter gewond toen hij de diefstal van de fatbike van zijn dochter wilde tegenhouden. Hij moest behandeld worden in het ziekenhuis.
Na een buurtonderzoek hield de politie de twee minderjarigen aan op verdenking van poging tot diefstal en de steekpartij.
De rechter-commissaris besloot dat een van hen langer wordt vastgehouden. De andere verdachte mag onder voorwaarden in vrijheid de uitspraak van de rechter afwachten.
Steekpartij
De steekpartij ontstond toen Peter zag hoe twee dieven de fatbike van zijn 16-jarige dochter wilden stelen. Hij rende naar buiten om de jongens te stoppen, maar werd daarbij in zijn rug gestoken.
Een dag later ging het naar omstandigheden goed met hem, maar had hij 'een beetje spijt' van zijn reddingsactie.
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