Peter betrapt fatbike-dieven en wordt neergestoken: minderjarigen opgepakt

Twee minderjarigen zijn opgepakt voor een steekpartij aan de Edisonlaan in Tilburg. Bij die steekpartij, in de nacht van donderdag op vrijdag, raakte Peter gewond toen hij de diefstal van de fatbike van zijn dochter wilde tegenhouden. Hij moest behandeld worden in het ziekenhuis.

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Na een buurtonderzoek hield de politie de twee minderjarigen aan op verdenking van poging tot diefstal en de steekpartij.