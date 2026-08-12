Ontsnapte wallaby na halfjaar weer terug: hupte zelf kamelenverblijf in

De wallaby die een halfjaar geleden ontsnapte uit Zoo Veldhoven is weer terug. En daar hoefden de verzorgers uiteindelijk niet eens het bos voor in. Het dier kwam woensdag zelf de dierentuin weer binnen huppen en werd aangetroffen in het verblijf van de kamelen.

Iemand zag de wallaby bij de kamelen en waarschuwde de medewerkers van de dierentuin. Toen die gingen kijken, bleek het inderdaad om het ontsnapte dier te gaan. De wallaby kon vervolgens worden gevangen en is teruggebracht naar zijn eigen verblijf.

Waarschijnlijk is het dier vanuit het bos onder een hek door gekropen en zo weer op het terrein van de dierentuin terechtgekomen. Daarmee kwam er na ongeveer een halfjaar een opvallend einde aan zijn uitstapje. Het gaat goed met de wallaby.

Heel vaak gezien in het bos

Afgelopen vrijdag werd het dier nog gespot op de Kleine Vliet in Veldhoven, vlak bij Zoo Veldhoven. Omroep Brabant-dj Ronny Balk zag de wallaby tijdens een wandeling tussen het groen. "Ik dacht, zie ik dit nu echt?", vertelde hij toen.



De dierentuin liet vrijdag weten dat het dier al bijna een halfjaar vrij rondliep. De dierenambulance had in die periode zo'n twintig pogingen gedaan om de wallaby te vangen, maar telkens wist het dier te ontsnappen.

Volgens Zoo Veldhoven had het weinig zin om achter de snelle wallaby aan te gaan in het bos. De hoop was dat het dier uiteindelijk ergens bij een hek of in een tuin terecht zou komen, zodat het eenvoudiger gevangen kon worden.

Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De wallaby koos blijkbaar zelf de weg terug naar huis. Alleen kwam hij eerst even bij de kamelen uit.