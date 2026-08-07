Ontsnapte wallaby hupt rond in Veldhoven: 'Vangen lukt niet'

Een wallaby huppelt vrijdagochtend rond op de Kleine Vliet in Veldhoven. Het dier blijkt een halfjaar geleden te zijn ontsnapt uit Zoo Veldhoven. Het is de dierentuin nog niet gelukt om de wallaby te vangen.

Het zal je maar gebeuren. Je bent aan het wandelen, ziet iets bewegen tussen het groen en moet even twee keer knipperen. Niet veel later hupte er doodleuk een wallaby voorbij. Het overkwam Omroep Brabant-dj Ronny Balk vrijdagochtend op de Kleine Vliet in Veldhoven. "Ik dacht, zie ik dit nu echt?" "Eerst zat het dier rustig wat gras te eten. Daarna kwam de wallaby in beweging en hupte 'ie zo verder." Halfjaar geleden ontsnapt

De loslopende wallaby blijkt bijna een halfjaar geleden te zijn ontsnapt uit Zoo Veldhoven, vlakbij de plek waar het dier nu werd gezien. Sindsdien heeft de dierenambulance al zo'n twintig pogingen gedaan om het dier te vangen, maar zonder succes.

"De wallaby is snel en ons steeds te slim af", vertelt een medewerker van Zoo Veldhoven. "We wachten eigenlijk tot het dier een keer komt vast te zitten bij een hek of in iemands tuin. Dan kunnen we hem eenvoudig ophalen. Achter het dier aan gaan in het bos heeft weinig zin." Bij de dierentuin maken ze zich vooralsnog geen zorgen. "De wallaby redt zich prima. Het dier eet gras en ander groen en kan daar goed van leven." Wallaby of kangoeroe

Het dier dat vrijdagochtend is gezien in Veldhoven is volgens de dierentuin een wallaby. Deze naam wordt gegeven aan kleine tot middelgrote kangoeroes. Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat zo'n beest door onze provincie hupt. Een paar jaar geleden kwam een hardloper tijdens zijn ronde bij Eindhoven Airport een kangoeroe tegen. Of die toen terug bij zijn eigenaar is gekomen, is niet bekend. Vorige maand hield een aap uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek iedereen nog bezig. Het vierjarige mannetje was eind juni ontsnapt en wist een maand lang uit handen van zijn verzorgers te blijven. De aap werd uiteindelijk gevonden in een vangkooi die was geplaatst als onderdeel van de zoekactie naar het dier. Daarna is de aap terug naar het park gebracht.