Na een maand is de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen weer gevangen

De aap die eind juni ontsnapte uit Safaripark Beekse Bergen, is woensdagmiddag veilig teruggevonden. Dat meldt het park donderdagochtend. De ongevaarlijke aap werd afgelopen maand meerdere keren gezien in de omgeving van Esbeek.

Daarna verhuist de aap naar een Duitse dierentuin. Martin van Hees, zoölogisch manager bij de Beekse Bergen, is erg blij dat het dier in goede gezondheid is teruggevonden. "We willen iedereen bedanken die de afgelopen weken meldingen heeft gedaan en betrokken is geweest bij de zoektocht."

Het vierjarige mannetje werd gevonden in een vangkooi die was geplaatst als onderdeel van de zoekactie. Het dier bleef rustig en is meteen medisch onderzocht, meldt het park. De kuifmangabey is terug in het park en verblijft de komende dertig dagen in quarantaine.

Zoektocht

De kuifmangabeys leven in Beekse Bergen op een eiland. Er wordt vermoed dat het dier de gracht over zwom, terwijl dat volgens de woordvoerster eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden.

De aap was verzorgers wekenlang te slim af. In de omgeving waar de aap zich ophield, stonden meerdere vangkooien met voedsel en werd gezocht met drones en warmtecamera's.

Gracht wordt niet aangepast voor aapjes

Volgens Beekse Bergen is het niet nodig om de gracht aan te passen na de ontsnapping. "Dit was een uitzondering. Het is een goedgekeurd verblijf, het voldoet aan alle richtlijnen en we gaan ervan uit dat het niet nog een keer gebeurt", zegt een woordvoerster.

Kuifmangabeys komen in het wild voor in de tropische regenwouden van de Democratische Republiek Congo en het noorden van Angola. Ze leven van fruit, zaden, insecten en boomschors. Ze kunnen dus prima overleven in de Nederlandse natuur.

Afgelopen week ging Omroep Brabant mee met zoöloog Martin van Hees en dierenspecialist Rob van der Graaf op zoek naar de ontsnapte aap: