Ontsnapte aap uit Beekse Bergen nog niet gevangen: 'Af en toe gezien'

Een kleine maand nadat uit safaripark Beekse Bergen een mannelijke kuifmangabey ontsnapte, is de aap nog altijd niet gevonden. Dat zegt een woordvoerder van het park. Er komen volgens haar nog steeds meldingen binnen als de aap ergens is gezien, maar het beest laat zich vooralsnog niet vangen.

"Hij wordt af en toe gezien, dus hij leeft", zegt de woordvoerder. De ongevaarlijke aap loopt vooral rond in de omgeving Esbeek, waar de eerste meldingen vandaan kwamen. Dat is een bosachtige omgeving, vlak bij het park zelf in Hilvarenbeek. "Hij blijft een beetje in die buurt." De kuifmangabey leeft van fruit, zaden, insecten en boomschors. "Alles wat momenteel te vinden is in de natuur, dus hij kan prima leven op wat er nu in het bos te vinden is. En het is ook niet koud buiten."

Komt een aap bij de dokter... In Komt een aap bij de dokter... volgen we dierenarts Jacques Kaandorp, de rangers en verzorgers van safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De serie geeft een kijkje achter de schermen bij de medische zorg en het wel en wee van de meer dan 1.200 wilde dieren. De serie is gratis en zonder account te bekijken op Brabant+.