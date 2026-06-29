Ontsnapte aap uit Beekse Bergen is verzorgers telkens te slim af

Een aap die vorig weekend ontsnapte uit de Beekse Bergen in Hilvarenbeek is nog altijd op vrije voeten. De mannelijke kuifmangabey is van ’t weekend voor het laatst gezien in de omgeving van Esbeek maar hij is z’n verzorgers telkens te slim af.

Het dier loopt nu al ruim een week rond buiten Safaripark De Beekse Bergen. Vorige week zaterdag 20 juni zwom het dier een gracht over en wandelde eerst even door het park. Om vervolgens de wijde wereld in te trekken. Al blijft die wijde wereld voor het diertje redelijk dichtbij huis. Een kleine week geleden werd hij gezien in Esbeek, en ook van ’t weekend vertoefde hij daar, weet een woordvoerder van het park. Hoe lang houdt zo’n kuifmangabey het eigenlijk vol buiten de muren van het park? “Op dit moment kan dat een lange tijd zijn want er is genoeg voedsel voor hem te vinden. Maar in de herfst en de winter wordt het lastiger.” Er bestaat volgens de woordvoerder dan ook een kans dat het dier nog wel een tijdje z’n gang kan gaan buiten de poorten. “Dat hopen we niet, maar die kans is wel aanwezig.”

Zijn uitstapje is overigens niet zonder risico's. Het aapje is niet gewend om voor zichzelf te zorgen, zo is het verkeer gevaarlijk voor hem. De afgelopen week kreeg de dierentuin in totaal zo’n zes meldingen van mensen die de aap gezien hadden. Onder andere Anke uit Esbeek liep het diertje tegen het lijf terwijl ze de hond uitliet. Op zo’n moment komt de vangploeg van de Beekse Bergen in actie, een clubje van een paar mensen waarvan in ieder geval eentje een verdovingsgeweer bij zich heeft. Dat is volgens een woordvoerder de enige manier om het beestje te kunnen vangen.

"We verwachten niet dat er nog een tweede aap is die dit gaat doen."