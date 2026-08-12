'Heet' debat over kippenboeren nadert, inclusief groot protest

Vrijdag debatteren Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Vanuit oppositiepartijen en de boerensector is de kritiek op het college groot. Dat geldt ook voor de druk om af te zien van het intrekken van de vergunningen. Naast het debat wordt een groot protest verwacht. Daarmee lijkt het vrijdag in meerdere opzichten een hete dag te worden.

Oppositiepartijen willen dat het college afziet van het voornemen om de vergunningen in te trekken. Onder leiding van BBB werd al snel een debat aangevraagd. De boodschap van de rechtse oppositie was in die aanvraag al duidelijk: "Wij vinden deze gang van zaken buiten alle proporties en zijn hier dan ook gezamenlijk zwaar op tegen. De handelwijze van Gedeputeerde Staten roept veel vragen op, dat geldt ook voor het feit dat Provinciale Staten vooraf niet geïnformeerd zijn", schreven de partijen. De partijen vinden ook dat het college "buigt voor juridische intimidatie", door zich aan de uitspraak van de rechter te houden. Hoewel de rechtse oppositie er met gestrekt been in gaat, is de kans dat er na het debat grote dingen veranderen klein: het is zeer onwaarschijnlijk dat coalitiepartijen een voorstel zullen steunen om af te zien van de intrekkingen. Het zal oppositiepartijen zoals BBB, PVV, CDA en JA21 er niet van weerhouden een motie van die strekking in te dienen. Zij zullen hun pijlen vooral op coalitiepartij Lokaal Brabant richten, die de landbouwgedeputeerde levert. De partij heeft echter een achterban die voor een groot deel van het platteland komt. Lokaal Brabant zal daarom de druk voelen om tóch voor de boeren te kiezen. Met de verkiezingen in maart aan de horizon, telt de partij haar knopen. De rest van de coalitie zal het besluit van het college waarschijnlijk steunen. Momenteel zijn er overigens geen signalen vanuit de coalitie dat er grote twijfels zijn over of Lokaal Brabant binnenboord blijft.

Waar gaat het vrijdag over?

De provincie liet vorige maand weten dat ze geen andere mogelijkheid ziet dan de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Van de rechter moet de stikstofuitstoot van de bedrijven binnen één jaar heel fors naar beneden, omdat die uitstoot te veel schade aan de omliggende kwetsbare natuur veroorzaakt. Volgens de provincie kan zo'n afname, ook met alternatieve plannen van de boeren, niet worden gerealiseerd. Ze ziet daarom geen andere mogelijkheid dan de bedrijven stil te leggen.