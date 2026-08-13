Kaal door haarziekte en toch barbier: Chace wil anderen vertrouwen geven

Barbier Chace Bol (30) uit Breda is kaal door een haarziekte. Toch besloot hij kapper te worden. Hij wil anderen het zelfvertrouwen geven dat hij zelf soms miste. “Een kale kapper kun je juist wél vertrouwen.”

“Ik sloot mezelf op. Het was een emotionele rollercoaster”, herinnert Chace zich. Op zijn negentiende begon de ellende. Kale plekken kwamen op zijn hoofd en werden steeds groter. “Ik werd wakker met lange plukken haar op mijn kussen. Welke meid wil nog een relatie met me?”, vroeg hij zich af. 'Oorlog met jezelf'

“Het is een psychologische oorlog met jezelf. Je zelfvertrouwen is weg." Chace heeft een auto-immuunziekte: alopecia. Zijn lichaam valt hierdoor haarzakjes aan. Een jaar lang bedekte hij zijn kale plekken, maar op zijn twintigste nam hij een drastisch besluit: “Alles moet eraf. Het zag er niet meer uit." De haren op zijn hoofd en zijn baard: het is bijna allemaal weg. Net als het haar op zijn armen, benen, buik en borst. Chace accepteerde het steeds meer. Veel sporten hielp daarbij. “Dan versier je nog steeds meiden”, zegt hij. Op zijn 25e kwam zijn haar plots weer terug, maar twee jaar later verdween het weer.

Voor hij kapper werd, was Chace schilder. Maar zijn neef, die barbier is in Breda, zette hem op het kappersspoor: "Ik kwam vaak in die zaak en en vond het er zo gezellig, dat ik ook barbier wilde worden.” Inmiddels werkt hij in de zaak van zijn neef, Barber Juul.

Chace is kaal en trots (foto: Barber Juul).

Of het confronterend is: letterlijk met je handen in het haar van anderen te zitten? “Nee, ik ben juist blij voor mijn klanten. Je voelt je extra goed als je blij bent met je kapsel. Je kunt de hele wereld weer aan. Ik ben blij als ik iemand anders dat gevoel kan geven.” 'Uilskuiken'

Chace heeft zijn kaalheid geaccepteerd. “Het doet me helemaal niks meer. "Als ik me niet scheer lijk ik op een uilskuiken", grapt hij. En dus weet juist hij raad met kalende mannen. “Als je het goed knipt, kun je er een heel mooi kapsel van maken. Ik probeer ze moed in te praten.” Kun je een kale kapper vertrouwen? Ik wil het tegendeel bewijzen”, lacht hij. Woordgrappen hoort hij genoeg. “Wil je hetzelfde kapsel als ik?”, grap ik dan maar. Hij kan er inmiddels hard om lachen. Voor alle kale mannen heeft hij een boodschap. “Rock it! Heb zelfvertrouwen. Het is 2026. Niemand denkt slecht over je”, weet Chace. “Fuck it!”