Automobilisten gestopt na gewelddadige overval: 'Komt u hier vaker?'

"Komt u hier vaker?" De politie houdt woensdagmiddag automobilisten tegen met die vraag aan de Nigtestraat in Nispen. Een vrouw raakte daar dinsdag op klaarlichte dag gewond bij een gewelddadige woningoverval. De impact in de buurt is nog altijd groot.

Twee agenten geven alle auto's een stopteken. Ook onze verslaggever krijgt dezelfde vraag als iedereen. Een uitgebreid buurtonderzoek moet meer informatie opleveren over wat er een dag eerder nou precies is gebeurd. Een vrouw liep dinsdagmiddag meerdere verwondingen op bij een woningoverval. Toen agenten bij het huis kwamen, waren de daders al gevlucht. Ze namen verschillende spullen mee. En de politie laat weten dat de vrouw is mishandeld.



'Gekeeld'

Volgens het buurtpreventieteam Nispen is het slachtoffer in elkaar geslagen. "Gekeeld en flink toegetakeld. Ook hebben ze haar met chloroform proberen uit te schakelen", zegt Marco Schillemans van dat team. Hij sprak het slachtoffer.



Een woordvoerder van de politie geeft aan dat ze "in het belang van het onderzoek niet wil vertellen wat er precies met de vrouw is gebeurd." Maar ze ontkent ook niet wat het buurtpreventieteam zegt.

Bosje bloemen

Voor het huis van het slachtoffer staat een bosje bloemen. Het zou gaan om een vrouw van rond de vijftig jaar. "Het moet wel een gerichte actie zijn geweest op klaarlichte dag", vertelt buurtbewoner Kees. Bij andere buurtgenoten zit de schrik er goed in. "Je snapt wel dat mensen nu bang zijn, toch?", snauwt een vrouw door de deur. Ze durft de deur niet meer open te doen. "Ik doe voor niemand meer open nu!" Een andere buurvrouw reageert op vrijwel dezelfde manier. "Ik vind dit wel heel erg schrikken", zegt ze. Daders spoorloos

De politie is nog op zoek naar de daders: twee jongens van rond de 18 jaar en een meisje van vermoedelijk 16 jaar. "Onvoorstelbaar dat jongelui dat doen!", reageert een buurman geschokt. Na de overval verleende een fietser hulp aan de vrouw, de politie is op zoek naar diegene. Een vrouw zegt tegen Omroep Brabant dat ze dinsdagmiddag voorbij is gefietst, maar ze wilde zich er niet mee bemoeien: "Die andere fietser stond er al bij." Volgens het buurtpreventieteam zijn de daders gevlucht in een auto die al klaarstond, richting de Hollands Diepstraat.