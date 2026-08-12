Opnieuw EK-goud voor Marrit Steenbergen, nu met estafetteploeg

Zwemster Marrit Steenbergen heeft woensdag opnieuw goud gewonnen op de Europese kampioenschappen in Parijs. De 26-jarige Geldropse hielp de Nederlandse estafetteploeg naar de Europese titel op de 4x100 meter vrije slag.

Steenbergen kwam als laatste zwemster in actie en maakte in het Olympic Aquatic Centre een achterstand goed. Met een sterke slotrace hielp ze Nederland naar het goud. De ploeg, bestaande uit Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kalmthout en Steenbergen, tikte aan in 3.31,89.

Italië en Rusland moesten genoegen nemen met de plaatsen achter Nederland. De winnende tijd lag slechts iets boven het Europees record van 3.31,72, dat sinds 2009 op naam van Nederland staat.

Topvorm

Steenbergen laat deze week zien in uitstekende vorm te verkeren. Dinsdag veroverde ze al de Europese titel op de 100 meter vrije slag. In de finale van dat koningsnummer zwom de Geldropse naar goud in een tijd van 51,90 seconden. Landgenote Milou van Wijk pakte toen het zilver.

Ook bij de gemengde estafette op de 4x100 meter wisselslag speelde Steenbergen eerder deze week een hoofdrol. Met een sterke eindsprint hielp ze de Nederlandse ploeg naar zilver en een nieuw Nederlands record.

Met haar tweede gouden medaille van het toernooi bevestigt Steenbergen opnieuw dat ze tot de absolute Europese top behoort op de vrije slag.