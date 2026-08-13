Drie vrienden zwaargewond na wilde rit Gürkan (19), OM eist taakstraf
Gürkan B. (19) uit Roosendaal moest donderdag voor de rechtbank in Breda verantwoording afleggen voor een auto-ongeluk waarbij drie vrienden zwaargewond raakten. Hij had geen rijbewijs, reed zonder toestemming in de auto van zijn ouders, had die dag geblowd en reed veel te hard.
Het ongeluk gebeurde in de nacht van 19 mei 2025. Gürkan wilde die avond met vrienden gaan chillen. Omdat het misschien zou gaan regenen, pakte hij stiekem de sleutels van de Volkswagen Touran van zijn ouders.
"We wilden gewoon droog in de auto zitten", vertelde hij de rechtbank. Ze reden naar een parkeerplaats buiten Roosendaal, waar joints werden gedraaid. Omdat een shoarmabezorger daar niet kon komen, stapten ze weer in de auto op weg naar een andere parkeerplaats.
Eerder al gepakt zonder rijbewijs
Gürkan wist dat hij niet mocht rijden. Toch kocht hij samen met een vriend stiekem een autootje. In maart en april 2025 was hij al meerdere keren betrapt zonder rijbewijs, twee keer onder invloed, goed voor ruim 2200 euro aan boetes. Van zijn woedende ouders moest hij de auto weer verkopen.
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De rechter kon er donderdag nauwelijks bij. "Je hebt boetes, de auto moest weg, je ouders spreken je aan", somde zij op. "Je begrijpt wat je ouders tegen je zeggen?" Gürkan antwoordde dat hij er niet bij nadacht. "Het is heel stom en dom." De rechter reageerde: "Het lijkt erop dat niks helpt bij jou om duidelijk te maken dat dit niet kan."
Gürkan reed 111 waar je 50 mag
Ook na alle waarschuwingen ging het die nacht mis. Op de Zundertseweg in Roosendaal reed Gürkan volgens het dossier kort voor de botsing ongeveer 111 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Waarom hij zo hard reed, wilde de rechter weten. "Ik denk meer stoerigheid", zei hij.
Bij een vluchtheuvel raakte de auto de stoeprand, schoot door de berm en botste tegen een boom. Gürkan weet van de klap zelf weinig meer. Toen hij bijkwam, zag hij zijn vrienden in de zwaar beschadigde auto.
Drie vrienden zwaargewond, acht pinnen in rug
Alle drie de vrienden raakten zwaargewond. Een van hen liep een complexe rugbreuk op en kreeg acht pinnen in zijn rug. De anderen hadden onder meer een heup uit de kom, een klaplong, botbreuken en hoofdletsel. Gürkan kwam er zelf goed vanaf.
Volgens de officier van justitie hebben de vier enorm veel geluk gehad dat niemand is overleden. Hij vindt dat Gürkan roekeloos reed. "Je rijdt niet per ongeluk twee keer te hard", zei hij.
Opgeteld bij het rijden zonder rijbewijs, het joyriden en het rijden onder invloed van cannabis zou dat bij een volwassene een fikse gevangenisstraf opleveren, aldus de officier.
OM eist taakstraf via jeugdstrafrecht
Toch wil de officier het jeugdstrafrecht toepassen, omdat Gürkan tijdens het ongeluk net 18 was en volgens deskundigen nog pedagogisch te beïnvloeden is. Hij eiste 200 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ook wil hij dat Gürkan achttien maanden zijn rijbewijs kwijtraakt.
Daarnaast moet Gürkan vooral meewerken met de reclassering om hem op het rechte pad te houden. De officier maakt zich zorgen. "De politie ziet hem veel te vaak in het systeem staan", zei hij. "Niet alleen voor het rijden zonder rijbewijs, maar ook als het gaat om drugs."
Gürkan zelf zei in zijn laatste woord: "Het spijt me oprecht wat er is gebeurd." De rechtbank doet op 27 augustus uitspraak.