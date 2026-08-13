Drie vrienden zwaargewond na wilde rit Gürkan (19), OM eist taakstraf

Gürkan B. (19) uit Roosendaal moest donderdag voor de rechtbank in Breda verantwoording afleggen voor een auto-ongeluk waarbij drie vrienden zwaargewond raakten. Hij had geen rijbewijs, reed zonder toestemming in de auto van zijn ouders, had die dag geblowd en reed veel te hard.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 19 mei 2025. Gürkan wilde die avond met vrienden gaan chillen. Omdat het misschien zou gaan regenen, pakte hij stiekem de sleutels van de Volkswagen Touran van zijn ouders. "We wilden gewoon droog in de auto zitten", vertelde hij de rechtbank. Ze reden naar een parkeerplaats buiten Roosendaal, waar joints werden gedraaid. Omdat een shoarmabezorger daar niet kon komen, stapten ze weer in de auto op weg naar een andere parkeerplaats. Eerder al gepakt zonder rijbewijs

Gürkan wist dat hij niet mocht rijden. Toch kocht hij samen met een vriend stiekem een autootje. In maart en april 2025 was hij al meerdere keren betrapt zonder rijbewijs, twee keer onder invloed, goed voor ruim 2200 euro aan boetes. Van zijn woedende ouders moest hij de auto weer verkopen. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

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De rechter kon er donderdag nauwelijks bij. "Je hebt boetes, de auto moest weg, je ouders spreken je aan", somde zij op. "Je begrijpt wat je ouders tegen je zeggen?" Gürkan antwoordde dat hij er niet bij nadacht. "Het is heel stom en dom." De rechter reageerde: "Het lijkt erop dat niks helpt bij jou om duidelijk te maken dat dit niet kan."