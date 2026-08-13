Deze fabrieken namen forse maatregelen en kwamen er wel uit met milieugroep
Door de vele juridische procedures om een stevigere aanpak van het stikstofprobleem af te dwingen, worden milieuorganisaties zoals Mobilisation for the Environment (MOB) gevreesd door grote uitstoters van stikstof. Als de overheid niet ingrijpt, proberen groepen als MOB bij de rechter af te dwingen dat vergunningen niet worden verleend of, in het geval van vijf Brabantse pluimveehouders, zelfs worden ingetrokken. Toch komt het niet altijd zover.
Met twee grote industriële uitstoters in Brabant kwam MOB er wél uit: door met ze om tafel te gaan. Het gaat om de fabriek van FrieslandCampina in Veghel en de suikerfabriek van Cosun Beet Company (CBC) in Dinteloord.
Tegen de vergunning van FrieslandCampina tekende MOB bezwaar aan. Om te voorkomen dat er helemaal geen vergunning meer zou zijn, maakten de provincie, het grote zuivelbedrijf en MOB afspraken om Campina verplicht te laten verduurzamen.
De provincie legde in maart dit jaar vast in de vergunning dat de fabriek de uitstoot van ammoniak (een soort stikstof) met ruim 85 procent moet terugdringen. Dat doet Campina met zogeheten gaswassers. Dat vond de milieuorganisatie voldoende en dus trok ze haar bezwaar in.
Eenzelfde geval is de suikerfabriek in Dinteloord. Hier wilde MOB dat de provincie de vergunning introk. Wederom volgde overleg met in juni als resultaat dat CBC de grootste ammoniakbron, een verouderde koeltoren, gaat vervangen. Daarvoor in de plaats komt een volledig nieuw koelsysteem. Ook neemt het bedrijf maatregelen voor kleinere uitstootbronnen. Om zo te voldoen aan de eis van de provincie om 95 procent minder ammoniak uit te stoten.
Vreugde verdween snel
Het nieuws werd opgetogen aangekondigd door gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van Vergunningverlening: "Met deze afspraken laten we zien ‘het kan wel’. Het is goed om te zien dat we elkaar hebben gevonden in een oplossing die ecologisch, economisch én maatschappelijk perspectief biedt.”
Een maand later was er van die vreugde weinig meer over. De provincie vertelde vijf pluimveehouders in een gesprek op het provinciehuis dat hun verduurzamingsplannen niet voldoende zijn om hun uitstoot te verminderen. De provincie kan, na een uitspraak van de rechter over een verzoek van MOB, naar eigen zeggen niets anders doen dan de vergunningen van de bedrijven intrekken.
De boeren behoren tot de grootste belasters van kwetsbare natuur, net als de fabrieken dat waren. Waar er voor de industrie wel maatregelen mogelijk zijn, ligt dat bij de boeren een heel stuk moeilijker, vooral omdat er grote twijfels zijn over de werking van systemen om bijvoorbeeld stallen te verduurzamen. Dieren houden op een voor de bedrijven rendabele manier kan eigenlijk niet zo dicht op kwetsbare natuur, is de conclusie van de rechter en daarmee van de provincie.
Vrijdag is het intrekken van de vergunningen van de vijf boeren onderwerp van een spoeddebat op het provinciehuis.