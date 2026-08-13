Met deze grote uitstoters kwam milieugroep er wel uit, door te praten

Door de vele juridische procedures om een stevigere aanpak van het stikstofprobleem af te dwingen, worden milieuorganisaties zoals Mobilisation for the Environment (MOB) gevreesd door grote uitstoters van stikstof. Als de overheid niet ingrijpt, proberen groepen als MOB bij de rechter af te dwingen dat vergunningen niet worden verleend of, in het geval van vijf Brabantse pluimveehouders, zelfs worden ingetrokken. Toch komt het niet altijd zover.

Met twee grote industriële uitstoters in Brabant kwam MOB er wél uit: door met ze om tafel te gaan. Het gaat om de fabriek van FrieslandCampina in Veghel en de suikerfabriek van Cosun Beet Company (CBC) in Dinteloord. Tegen de vergunning van FrieslandCampina tekende MOB bezwaar aan. Om te voorkomen dat er helemaal geen vergunning meer zou zijn, maakten de provincie, het grote zuivelbedrijf en MOB afspraken om Campina verplicht te laten verduurzamen. De provincie legde in maart dit jaar vast in de vergunning dat de fabriek de uitstoot van ammoniak (een soort stikstof) met ruim 85 procent moet terugdringen. Dat doet Campina met zogeheten gaswassers. Dat vond de milieuorganisatie voldoende en dus trok ze haar bezwaar in.