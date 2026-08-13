2500 boeren verwacht bij protest tegen intrekken vergunningen kippenboeren

Boerenbelangenorganisaties houden vrijdag rekening met ongeveer 2500 boeren die naar het provinciehuis in Den Bosch komen, laat een van de organisaties, de ZLTO, donderdag weten. Provinciale Staten debatteren vrijdag over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. En ondanks de hitte wordt een grote opkomst verwacht. Vanwege de hitte wordt buiten bij het provinciehuis voor genoeg drinkwater gezorgd.

De verwachte opkomst van zo'n 2500 boeren is volgens Angelique Huijben, bestuurslid van boerenbelangenvereniging ZLTO, een optelsom van de verschillende betrokken organisaties. "Met dat aantal wordt rekening gehouden, maar wij weten het niet precies. Met het warme weer kan het anders zijn", vertelt ze.

Provincie ziet geen andere manier

Boeren zijn in rep en roer sinds de aankondiging van de provincie dat ze van plan is om vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. De bedrijven veroorzaken te veel schade aan de kwetsbare natuur in de omgeving. De provincie ziet daarom geen andere mogelijkheden om daar iets aan te doen dan de bedrijven stil te leggen.

Vanuit verschillende oppositiepartijen en de boerensector is de kritiek op het college groot. Dat geldt ook voor de druk om af te zien van het intrekken van de vergunningen. Al snel werd een debat aangevraagd. Daarnaast is dus een groot protest aangekondigd. Het lijkt vrijdag zo in meerdere opzichten een hete dag te worden.

Genoeg water

Ook letterlijk, want de temperatuur in Den Bosch kan oplopen tot wel 36 graden. ZLTO-bestuurder Huijben zegt dat er met het organisatieteam en de provincie onder meer wordt gezorgd voor genoeg water. "We doen ook een duidelijke oproep om niet te roken en EHBO'ers zijn aanwezig", geeft ze verder aan. "We doen ons best om dat netjes te regelen."

Voor trekkers is er ruimte om te parkeren op het plein van het provinciehuis. Volgens het bestuurslid worden plekken bij bomen vrijgehouden, zodat mensen daar in de schaduw kunnen staan. Het is ook mogelijk om te parkeren op parkeerterrein De Vliert. Vanuit daar rijden er bussen naar het provinciehuis.