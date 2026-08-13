Vier jonge terrorismeverdachten dertig dagen langer vast

Vier terrorismeverdachten, onder wie een man (19) uit Eindhoven, blijven dertig dagen langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank van Rotterdam donderdag bepaald. De andere verdachten komen uit Rotterdam, Alkmaar en Kesteren

Drie van de vier verdachten, jongens en mannen van 16 tot 19 jaar oud, werden eind juli bij nachtelijke invallen aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke terreuraanslag, naar aanleiding van informatie van de AIVD.

Twee van de verdachten, onder wie de 19-jarige Eindhovenaar, zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. De derde is daar eerder ook van verdacht. De vierde verdachte, een 18-jarige man, werd op 1 augustus aangehouden in het Gelderse Kesteren.

Verdachte eerder veroordeeld

De verdachte die in Eindhoven werd aangehouden is niet onbekend bij politie en justitie. Hij zou in 2023 al zijn opgepakt omdat hij aanhanger van terreurgroep IS zou zijn geweest. Ook zou hij met anderen hebben gechat over mogelijke aanslagen op onder meer nachtclubs en politiebureaus.

De rechtbank veroordeelde hem in 2024 tot 112 dagen gevangenisstraf en een werkstraf van 200 uur.