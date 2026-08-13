Boeren met tractoren op de snelweg: politie houdt ze morgen niet tegen

De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker op de snelweg naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Dat zegt de politie Oost-Brabant. Voor een protestactie bij het provinciehuis in Den Bosch worden veel boeren verwacht van binnen en buiten de provincie. De Provinciale Staten debatteren vrijdag over de voorgenomen intrekking van de vergunningen van vijf pluimveehouders.

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Een woordvoerder geeft aan dat de politie "trekkers en landbouwvoertuigen" die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken niet zal dulden. Maar ze zullen niet gestopt worden als ze over de snelweg rijden. "Dat is zo door het landelijk OM bepaald", stelt de woordvoerder. Landbouwvoertuigen mogen volgens de wet niet op autosnelwegen rijden. "Omdat demonstraties zich vaak op het snijvlak van openbare orde en strafrecht bevinden, wordt per situatie door de lokale driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie een afweging gemaakt hoe er wordt opgetreden", zegt een OM-woordvoerder. Demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan, geeft de woordvoerder aan.

Belangstelling

Boerenbelangenorganisaties houden vrijdag rekening met ongeveer 2500 boeren die naar het provinciehuis in Den Bosch komen, laat een van de organisaties, de ZLTO, donderdag weten. Provinciale Staten debatteren vrijdag over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. En ondanks de hitte wordt een grote opkomst verwacht. Vanwege de hitte wordt buiten bij het provinciehuis voor genoeg drinkwater gezorgd.

Deze aflevering van de podcast Kort en Bondig gaat over wat er speelt tussen de boze boeren en de provincie.