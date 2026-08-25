Alexandra luistert al jaren non-stop naar de radio: 'Voelt als thuis'

We hebben wat te vieren! Omroep Brabant bestaat op 1 september 50 jaar. Iemand voor wie de omroep veel betekent, is Alexandra Koolen (51) uit Helmond. Zij is al jaren een trouwe fan van de radio: "Omroep Brabant is gewoon thuis."

Omroep Brabant radio stond altijd al vaak aan bij Alexandra thuis, maar sinds ze zeven jaar geleden als nachtzuster bij mensen thuis is gaan werken, is het pas écht een groot onderdeel van haar leven. Wanneer de eerste show om zes uur 's ochtends begint, gaat Alexandra het laatste uur van haar dienst in. "De radio sleept me daar dan echt doorheen", vertelt ze. Dat komt vooral door de interactie. De Helmondse belt en appt vaak naar de studio en doet regelmatig mee aan prijsvragen. "Dan stuur ik bijvoorbeeld: jongens, ik moet nog een uur, fijn dat jullie mij wakker houden. En dan krijg ik terug dat ik het verdien om een plaat uit te zoeken. Het is leuk dat je liedjes aan kan vragen, mee kan doen met wat de dj's verzinnen en je mening mag geven, en dat daar dan echt naar geluisterd wordt."

Alexandra en andere fans in de radiostudio toen dj Koen Wijn afscheid nam van de ochtendshow (foto: Omroep Brabant).





Gezelligheid en mooie herinneringen

Ook buiten werktijd staat Omroep Brabant veel aan in huize Koolen. "Ik zet het 's middags aan op tv, dan kan ik live meekijken terwijl ik bijvoorbeeld aan het poetsen ben. Ik vind het keigezellig", zegt ze. "Hoe de dj's met elkaar omgaan. Het lijkt net een grote familie, met veel lol en steken onder water. Door de interactie voelen ze voor mij als vrienden." Moeilijke momenten in het leven deelt ze ook met de dj's. "Als ik een lijstje invul, zoals de top 1976 nu, schrijf ik erbij dat muziek van Gerard van Maasakkers veel voor me betekent. Mijn moeder is vijf jaar geleden gestorven. Als zijn liedjes worden gedraaid, met dat Brabantse dialect, ga ik weer helemaal terug naar toen ik met met mijn moeder mee moest naar het theater voor zijn concert. We kochten cd's en lieten die signeren." Voor Alexandra voelt Omroep Brabant als thuis. "In de liedjes zingen ze dat je net zo trots op Brabant moet zijn als Friezen dat zijn op Friesland. Dat is echt zo. Het is hier groots, open en mooi, in tegenstelling tot de drukke Randstad. We hebben onze eigen cultuur en zijn verbonden door ons dialect. We mogen heel trots zijn op onze provincie."

Wie jarig is trakteert... worstenbroodjes! Wie jarig is trakteert, en wat hoort er nou meer bij een Brabants feestje dan een worstenbroodje? Op 1 september trekken bekende presentatoren en medewerkers van Omroep Brabant door de provincie om worstenbroodjes uit te delen aan onze lezers, luisteraars en kijkers. Van dit feestje doen we ook verslag: het is de hele dag live te volgen op onze site, app, radio, tv en onze gratis streamingdienst Brabant+. Kom jij een worstenbroodje scoren op een van deze plekken? 06.00 uur: Eindhoven Centraal

07.30 uur: TU/e Campus

09.15 uur: Tilburg Universiteit Station

10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom

11.45 uur: Rosada Outlet Roosendaal

13.15 uur: Oudenbosch Centrum

15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda

16.00 uur: Kasteel Heeswijk-Dinther

17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)