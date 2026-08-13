Rechter ziet geen nut in onderzoek naar Villa ExpertCare, wel harde kritiek
Er komt geen onderzoek naar het handelen van het bestuur en de Raad van Commissarissen van Villa ExpertCare. Volgens de rechter helpt zo'n onderzoek nu niet. De aandacht moet vooral gaan naar het vinden van geschikte nieuwe zorgplekken voor de kinderen. Voor cliënten is het opnieuw een klap in het gezicht: "Dit kan zo niet doorgaan."
De cliëntenraad vroeg de Ondernemingskamer, het gerechtshof dat gaat over conflicten tussen bedrijven, in juli om onderzoek te doen naar Villa ExpertCare. Volgens de raad werd de zorg bewust afgebouwd in het belang van aandeelhouder B. Braun.
Daarnaast wilde de cliëntenraad het bestuur en de Raad van Commissarissen weg hebben en vervangen, omdat zij ernstig zouden hebben tekortgeschoten.
De aandeelhouder dreigde daarop de twee nog overgebleven zorgvilla's, in Rijswijk en Wezep, te sluiten als de rechter zou ingrijpen bij het bestuur of de Raad van Commissarissen. Die villa's worden nu tot 31 december gefinancierd, daarna sluiten ook daar voorgoed de deuren.
Hoe zit het met Villa ExpertCare?
Villa ExpertCare biedt 24 uur per dag zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar met ernstige handicaps. Het bedrijf leed al jaren verlies. Begin dit jaar besloot eigenaar B. Braun alle vier de zorgvilla's te sluiten. Voor een aantal kinderen is nog geen nieuwe plek gevonden. Zij zitten thuis of gaan naar Wezep of Rijswijk. Geschikte plekken zijn schaars en wachtlijsten kunnen jaren duren.
De zorg in Waalre stond al langere tijd onder druk. De logeeropvang werd vaker afgezegd, het aantal plekken nam af en veel medewerkers vertrokken. In juni oordeelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de zorg niet langer veilig was. De villa's in Waalre en Vleuten moesten daarom een maand later de deuren sluiten.
De Ondernemingskamer vindt dat Villa ExpertCare mocht besluiten te stoppen, omdat het bedrijf vanaf 2021 grote verliezen maakte. Wel heeft het bedrijf volgens de rechter de sluiting niet goed uitgevoerd. Er werd onvoldoende rekening gehouden met de kinderen en hun ouders of verzorgers.
Vertrekregeling zette druk op de zorg
De zorg had veilig en met zo min mogelijk onderbrekingen moeten worden overgedragen. Dat gebeurde volgens de rechter onvoldoende. De geplande sluitingsdatum van 31 maart 2026 was te ambitieus. Villa ExpertCare wist in december 2025 al dat er niet genoeg geschikte plekken waren. Een goed plan voor die situatie was er niet.
Tegelijkertijd werden activiteiten en personeel al teruggeschroefd, terwijl ouders te horen kregen dat de zorg zou doorgaan totdat voor ieder kind een andere plek was gevonden. Er was zelfs een vertrekregeling voor personeel. Daardoor kwam de zorg verder onder druk te staan.
Ook was onvoldoende duidelijk wie verantwoordelijk was voor welk kind. Volgens de rechter heeft de Raad van Commissarissen niet kritisch genoeg gekeken naar de sluiting van de zorginstellingen.
Toch komt er geen aanvullend onderzoek. Dat kost volgens de rechter tijd, geld en mensen die nu nodig zijn om voor de kinderen zo snel mogelijk een andere plek te vinden. Een onderzoek zou de gesloten villa's bovendien niet heropenen.
"Zeer bittere pil"
"Dit is een zeer bittere pil", zegt Jonas Baart, lid van de cliëntenraad. "De cliëntenraad krijgt gelijk, maar er verandert niets. We zullen in constructief gesprek moeten blijven met VEC en hopen ergens nog steeds op beterschap. Wellicht tegen beter weten in."
Hij hoopt op ingrijpen van de politiek en zorgverzekeraars. "Het uitblijven van concrete acties vanuit hen is mede oorzaak voor de ontstane situatie. Dit kan zo niet doorgaan."
Voor advocaat Roeland de Mol bevestigt de uitspraak wat de cliëntenraad al maanden zegt. "Toch blijft alles zoals het is. Dat is voor de gezinnen die dit moeten doorstaan onbegrijpelijk", zegt hij.
De Mol weet nog niet of de cliëntenraad vervolgstappen neemt. "Eerst maar weer het gesprek aangaan. Maar onze oproep is duidelijk: bestuur en commissarissen zouden hun conclusies moeten trekken, en zo niet dan moet de politiek of de minister nu eindelijk eens echt ingrijpen."
Hier lees je alle verhalen over zorginstelling Villa ExpertCare in Waalre.