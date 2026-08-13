Rechter ziet geen nut in onderzoek naar Villa ExpertCare, wel harde kritiek

Er komt geen onderzoek naar het handelen van het bestuur en de Raad van Commissarissen van Villa ExpertCare. Volgens de rechter helpt zo'n onderzoek nu niet. De aandacht moet vooral gaan naar het vinden van geschikte nieuwe zorgplekken voor de kinderen. Voor cliënten is het opnieuw een klap in het gezicht: "Dit kan zo niet doorgaan."

De cliëntenraad vroeg de Ondernemingskamer, het gerechtshof dat gaat over conflicten tussen bedrijven, in juli om onderzoek te doen naar Villa ExpertCare. Volgens de raad werd de zorg bewust afgebouwd in het belang van aandeelhouder B. Braun. Daarnaast wilde de cliëntenraad het bestuur en de Raad van Commissarissen weg hebben en vervangen, omdat zij ernstig zouden hebben tekortgeschoten. De aandeelhouder dreigde daarop de twee nog overgebleven zorgvilla's, in Rijswijk en Wezep, te sluiten als de rechter zou ingrijpen bij het bestuur of de Raad van Commissarissen. Die villa's worden nu tot 31 december gefinancierd, daarna sluiten ook daar voorgoed de deuren.

Hoe zit het met Villa ExpertCare? Villa ExpertCare biedt 24 uur per dag zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar met ernstige handicaps. Het bedrijf leed al jaren verlies. Begin dit jaar besloot eigenaar B. Braun alle vier de zorgvilla's te sluiten. Voor een aantal kinderen is nog geen nieuwe plek gevonden. Zij zitten thuis of gaan naar Wezep of Rijswijk. Geschikte plekken zijn schaars en wachtlijsten kunnen jaren duren. De zorg in Waalre stond al langere tijd onder druk. De logeeropvang werd vaker afgezegd, het aantal plekken nam af en veel medewerkers vertrokken. In juni oordeelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de zorg niet langer veilig was. De villa's in Waalre en Vleuten moesten daarom een maand later de deuren sluiten.

De Ondernemingskamer vindt dat Villa ExpertCare mocht besluiten te stoppen, omdat het bedrijf vanaf 2021 grote verliezen maakte. Wel heeft het bedrijf volgens de rechter de sluiting niet goed uitgevoerd. Er werd onvoldoende rekening gehouden met de kinderen en hun ouders of verzorgers. Vertrekregeling zette druk op de zorg

De zorg had veilig en met zo min mogelijk onderbrekingen moeten worden overgedragen. Dat gebeurde volgens de rechter onvoldoende. De geplande sluitingsdatum van 31 maart 2026 was te ambitieus. Villa ExpertCare wist in december 2025 al dat er niet genoeg geschikte plekken waren. Een goed plan voor die situatie was er niet.