Fraude met huurhuis: tranen bij buurtbewoners en woningzoekenden

Het was geweldig nieuws voor Marcel Ruwers uit Beek en Donk. De gescheiden vader van 48 zocht al jarenlang naar een stabiele woning en leek die eindelijk gevonden te hebben. Na een bezichtiging van het huis en de overhandiging van de sleutel, ging Marcel aan de slag om te verhuizen. Maar de woning blijkt helemaal niet aan hem verhuurd te kunnen worden. Toen hij de borg wilde overmaken, sloeg zijn bank alarm. De sleutel die Marcel had gekregen, bleek niet te passen.

Het gaat om een woning in Mierlo. De bewoners van de woning waren uitgezet, maar zetten het huis online te huur. Volgens buurtbewoners gaven deze bewoners kort voor hun vertrek zelfs rondleidingen aan verschillende mensen. Marcel was daar ook bij, met zijn kinderen. "Ze hadden hun kamer al uitgezocht." Meerdere gedupeerden

Volgens de buurtbewoners zijn vorige week zo'n vier stellen komen bezichtigen. Allemaal stonden ze met lege handen, want de Mierlose huurwoning is van de woningbouwstichting. De bewoners zijn vertrokken, waarheen is vooralsnog een raadsel. De buurt spreekt van flinke overlast, blaffende honden en veel ruzie in huis.

De buurtbewoners zijn diep geraakt na de ontmoetingen met mensen die gedupeerd lijken. "Er was een stel bij met een baby", zegt een buurtbewoonster, die aangeeft anoniem te willen blijven. "Zij hadden heel veel aanbetaald." 'Ik was helemaal over de rooie'

Ook Marcel Ruwers meldde zich bij buurtbewoners. "Ik was helemaal over de rooie. De sleutel die ik had gekregen paste niet. De woningbouwstichting had de sloten vervangen." Een van de buurtbewoners wordt emotioneel als ze denkt aan Marcel. "Ik had zo'n medelijden met hem, hij was helemaal wanhopig." Marcel laat weten heel erg geschrokken te zijn. "Het is echt ongelofelijk. Dat mensen dit met droge ogen bij je kunnen doen."

Ruwers kwam eerder deze week bij Omroep Brabant in het nieuws omdat hij als gescheiden vader negen keer heeft moeten verhuizen en geen stabiele woning kon vinden. Volgens verschillende instanties een bekend fenomeen door het woningtekort en de strenge regels rondom urgentie.

Vrouw al jaren actief als oplichter

Wanhopige woningzoekenden kunnen dan ook nog eens het slachtoffer worden van oplichters, en het lijkt erop dat dit Marcel is overkomen. Volgens de buurtbewoners zijn de vorige bewoners berucht op het internet. Dat beaamt ook jurist Maurice Bakker uit Tilburg, die zich met oplichtingszaken bezighoudt en het stel al langer in de gaten heeft. "De vrouw licht voortdurend op, dit doet ze, denk ik, zeker al zo'n zes jaar. Ze is vooral met vakantiehuisjes bezig. In maart hebben we haar op heterdaad betrapt in Uden." De politie heeft toen inderdaad een 36-jarige vrouw uit Sint-Oedenrode gearresteerd.

Zeker dertig gedupeerden

Mensen boekten huisjes, betaalden ervoor, maar er was geen huisje beschikbaar. "Deze vrouw heeft al op veel plekken gewoond", zegt Bakker. "In Helmond en Eindhoven bijvoorbeeld en op campings. Maar ze wordt overal afgegooid omdat ze niet betaalt." Bakker weet zelf van zo'n dertig gedupeerden. De vrouw gebruikt veel verschillende schuilnamen. "Ze is heel gewiekst. Mensen krijgen een heel mooi plaatje voorgeschoteld, met plattegrond van de camping, tot de toegangscode van de poorten aan toe." Bakker laat video en een foto zien van de arrestatie van de vrouw in Uden.