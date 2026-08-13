Overlast verwacht door voorbereidingen voor de bouw van nieuwe Merwedebrug

Rijkswaterstaat start komende maandag met de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De nieuwe brug moet vanaf 2031 open gaan voor verkeer. Voordat het zover is, volgt een jarenlang bouwproces. Komende maandag start de monsterklus dus met de voorbereidingen, waarvan de omgeving al veel van gaat merken.

Daardoor viel het plan van de tijdelijke afrit in het water en moeten de transporten voor de nieuwe brug binnendoor richting de bouwplaats. Het gaat dagelijks om verschillende ritten met speciaal vervoer: enorme hei-installaties en buispalen die de fundering van de fonkelnieuwe brug moeten vormen. Sommige van die palen zijn wel 35 meter lang.

Eigenlijk had Rijkswaterstaat speciaal voor het bouwverkeer een tijdelijke afrit naast de A27 aangelegd. Maar het onverwachte vrachtwagenverbod op de bestaande Merwedebrug gooide roet in het eten. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de brug, de constructie bleek zwakker dan gedacht .

Vooral inwoners van Werkendam krijgen te maken met de werkzaamheden. De aanvoerroute voor bouwmateriaal naar de oevers van de Merwede loopt dwars door het dorp.

Het vervoer van die palen gebeurt niet alleen overdag. Omdat zulke uitzonderlijk grote transporten niet tijdens de spits mogen rijden, gaan de vrachtwagens ook 's ochtends vroeg en later op de avond door Werkendam rijden.

Trillen en heien Ook als de vrachtwagens eenmaal op de bouwplaats staan, is de rust nog niet terug. De funderingspalen worden de grond in geheid en damwanden worden de bodem in getrild. Dat kan voor flinke trillingen en geluidsoverlast zorgen in de omgeving, waarschuwt Rijkswaterstaat.

In de Merwede wordt ook een zogenoemde aanvaarbeveiliging gebouwd. Die moet de bouwplaats van de funderingen beschermen tegen de golven van schepen en ervoor zorgen dat de drukke scheepvaart tijdens de werkzaamheden veilig kan blijven passeren. De Merwede is een van de drukst bevaren rivieren van Nederland.

Ook automobilisten krijgen last van de werkzaamheden. De bestaande Merwedebrug gaat in de nachten van 13 op 14, 14 op 15 en 15 op 16 augustus helemaal dicht voor onderhoud aan de brugklep.

Staalmonsters uit huidige Merwedebrug

Ondertussen houdt Rijkswaterstaat de oude brug nauwlettend in de gaten. Er worden onder meer staalmonsters uit de bogen gehaald om te onderzoeken hoe sterk de constructie nog is.

Ook wordt er een ballastproef gedaan met twee vrachtwagens op zaterdag 15 augustus. Rijkswaterstaat benadrukt dat de proef ook slecht kan uitpakken voor de constructie van de brug. Uit eerder onderzoek bleek dat het staal zwakker is dan gedacht, waarna het vrachtwagenverbod werd ingesteld.

Nog jaren bouwen

Wie hoopt dat de klus snel voorbij is, komt bedrogen uit. De eerste nieuwe Merwedebrug moet volgens de planning pas in 2031 opengaan. Daarna verhuist het verkeer naar die nieuwe brug en gaat de huidige probleembrug tegen de vlakte. Op die plek wordt vervolgens de tweede nieuwe Merwedebrug gebouwd.

Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.