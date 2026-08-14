Kippenboer Frank moet mogelijk stoppen: 'Ons hart en ziel wordt afgepakt'

De kippenhouderij van Frank Rooijakkers in Helenaveen moet dicht. Tenminste, als het aan Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek en de provincie ligt. Rooijakkers vreest dat hij zijn vergunning kwijtraakt, vrijdagochtend sprak hij in het provinciehuis de statenleden toe: "U heeft mij nog nooit in het echt gezien. Dat is spijtig. Want u heeft onze vakantie wel vergald."

Samen met vier andere pluimveehouderijen wordt zijn bedrijf door MOB gezien als een van de grootste uitstoters van stikstof. Volgens MOB is de uitstoot van ammoniak schadelijk voor de natuur in De Peel. MOB en Vereniging Leefmilieu hebben de provincie gevraagd de vergunningen van de vijf bedrijven in te trekken. De provincie vroeg Rooijakkers en de andere pluimveehouders vervolgens om met een plan te komen om de uitstoot te verminderen. In dat plan staat dat ze luchtwassers willen installeren. Daarmee zou de stikstofuitstoot met driekwart kunnen worden verminderd. "Dat was een heel goed, gedegen plan", vindt Rooijakkers. Toch kreeg hij onverwacht te horen dat zijn vergunning mogelijk wordt ingetrokken. Dat maakt hem boos en onzeker. "Ik vind dit zeer kwalijk. Ik heb de laatste tijd heel weinig uren geslapen." Zijn pensioen zit in het bedrijf en hij verdient er zijn inkomen mee. Maar het gaat hem om meer dan geld. "Er zit nog zoveel verbondenheid. Ons hart en ziel wordt afgepakt. Dat voelt oneerlijk."

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Rooijakkers heeft het gevoel dat er niet naar hem en de andere pluimveehouders wordt geluisterd. "We hebben totaal niet het gevoel dat we samen optrekken. We worden als vuil weggezet."

Hij herkent zich ook niet in het beeld dat het natuurgebied De Peel achteruitgaat door de uitstoot van zijn bedrijf. De natuur ligt op ongeveer 375 meter van zijn kippenhouderij. "Het wenslijstje van MOB is nog niet bereikt. Daar zijn wij de dupe van. We zijn altijd in harmonie geweest met De Peel." Voorbode

Volgens Rooijakkers zijn er andere grote uitstoters waar volgens hem meer naar gekeken zou moeten worden. Hij noemt daarbij onder meer een vliegveld als piekbelaster. Ook staan er volgens hem geen pluimveebedrijven in de top honderd van grootste uitstoters. Rooijakkers vreest dat zijn situatie een voorbode is voor andere boeren en bedrijven. "We zijn als voorlopers gebruikt. Na ons hebben ze veertig nieuwe verzoeken ingediend om bedrijven stil te leggen." Hij verwacht dat actiegroepen meer vergunningen van bedrijven zullen aanvechten. "Ik denk dat ze veel meer partijen gaan pakken. Dan moet de halve economie in Brabant stoppen." Constructief gesprek

Als hij zijn bedrijf daadwerkelijk moet beëindigen, hoopt Rooijakkers op een goede financiële vergoeding. "Ik moet mijn pensioen en inkomen straks een tijd missen." Hij kreeg naar eigen zeggen al te horen dat hij bijvoorbeeld een camping zou kunnen beginnen. Maar daar ziet hij weinig in. Er zijn al zoveel campings in het gebied. "Ik moet een nieuw vak leren, terwijl ik hier ben opgegroeid. Dit heb ik in de vingers." Het voelt voor Rooijakkers alsof de beslissing al voor hem is genomen. De kippenboer hoopt dat hij alsnog een constructief gesprek kan voeren met de provincie. "Dat lijkt me verstandiger dan ons boos maken. Ik hoop dat ze besluiten dat wij een eerlijke kans gaan krijgen." Vrijdag debatteren de Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van de vijf Brabantse pluimveehouders in te trekken. Rooijakkers hoopt dat met de boerenprotesten die verwacht worden bij het provinciehuis in Den Bosch, de politiek geraakt wordt. "De burger niet, want die kan er niks aan doen." Hier lees je meer over de boerenprotesten.