Wordt de vergunning van vijf boeren ingetrokken? Kijk het debat terug

Vrijdag debatteerden Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Dat plan kan vanuit de oppositie op veel kritiek rekenen. Ook vanuit de boerensector is er veel ophef. Tegelijk met het debat, protesteerden boeren buiten het provinciehuis.



Al het nieuws rond de boerenprotesten lees je op onze dossierpagina.