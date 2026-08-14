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Wordt de vergunning van vijf boeren ingetrokken? Kijk het debat terug

Vandaag om 06:00 • Aangepast vandaag om 19:34

Vrijdag debatteerden Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Dat plan kan vanuit de oppositie op veel kritiek rekenen. Ook vanuit de boerensector is er veel ophef. Tegelijk met het debat, protesteerden boeren buiten het provinciehuis. 
 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Kijk hier het debat terug.

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