Navigatie overslaan
Ontdek

Wordt de vergunning van vijf boeren ingetrokken? Volg het debat hier live

Vandaag om 06:00

Vrijdag debatteren Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Dat plan kan vanuit de oppositie op veel kritiek rekenen. Ook vanuit de boerensector is er veel ophef. Tegelijk met het debat, protesteren boeren buiten het provinciehuis. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Het debat start om 09.30 uur vrijdagochtend. Je volgt het dan hier live. 

Al het nieuws rond de boerenprotesten lees je op onze dossierpagina

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.