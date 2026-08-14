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Wordt de vergunning van vijf boeren ingetrokken? Volg het debat hier live
Vandaag om 06:00
Vrijdag debatteren Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Dat plan kan vanuit de oppositie op veel kritiek rekenen. Ook vanuit de boerensector is er veel ophef. Tegelijk met het debat, protesteren boeren buiten het provinciehuis.
Het debat start om 09.30 uur vrijdagochtend. Je volgt het dan hier live.
Al het nieuws rond de boerenprotesten lees je op onze dossierpagina.
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