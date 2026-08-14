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2500 boeren verwacht bij protest bij het provinciehuis, kijk hier live mee

Vandaag om 06:00
Boerenprotest langs de A50
Boerenprotest langs de A50

Er worden zo'n 2500 boeren verwacht die vrijdagochtend naar het provinciehuis in Den Bosch komen. Provinciale Staten debatteren daar dan over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. En dat zorgt voor een massaal protest. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Naar verwachting komen veel boeren in de loop van de ochtend aan bij het provinciehuis. Je vindt hier dan een livestream. 

Alle verhalen over de boerenprotesten lees je op onze dossierpagina

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