Explosie bij bedrijfsgebouw in Breda, derde keer in korte tijd

Bij een bedrijfsgebouw aan de Zinkstraat in Breda is donderdagnacht een explosie geweest. Door de ontploffing raakte de toegangsdeur van het gebouwd ontzet en sneuvelden meerdere ruiten.

Toen de hulpdiensten aankwamen, lagen voor het gebouw glasscherven en delen van het kozijn. Het is nog niet bekend welk explosief is gebruikt.

Opvallend is dat begin augustus ook al twee keer een explosief ontplofte bij een bedrijfsgebouw aan de Nikkelstraat, dat is hierbij in de buurt. Naar aanleiding van die explosies heeft de gemeente een camera geplaatst om de omgeving extra in de gaten te houden. Of er een verband bestaat tussen de ontploffingen aan de Zinkstraat en de Nikkelstraat is niet bekend. Het onderzoek naar de explosie aan de Zinkstraat loopt.