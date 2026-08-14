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Grote politieactie op de Merwedebrug tegen truckers die het verbod negeren

Vandaag om 05:59
De camera's bij de Merwedebrug die kentekens registreren (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
De camera's bij de Merwedebrug die kentekens registreren (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Komende week vindt er een grootschalige politieactie plaats op de Merwedebrug. Dat zei minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) donderdagavond in het televisieprogramma Goedenavond Nederland. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden, maar lang niet alle vrachtwagenchauffeurs houden zich aan het verbod. 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Volgens Karremans houden 'by far de meeste vrachtwagenchauffeurs' zich aan het verbod en gaat het nog om een 'klein aantal' dat wel over de verzwakte brug rijdt. "Daarom gaan we daar volgende week vol bovenop zitten samen met de politie."

Maandag meldde Rijkswaterstaat dat er tussen 3 en 7 augustus elke dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug reden. Tijdens de actieweek blijft het volgens de minister niet bij flitsen, maar worden chauffeurs echt van de weg gehaald om beboet te worden.

Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.

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