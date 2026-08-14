Zo zijn tractoren onderweg naar Den Bosch voor het boerenprotest

De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch, maar er zijn vrijdagochtend ook nog veel boeren onderweg.

Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken. Op de A59 is de vertraging rond 09.30 uur het grootst. In de richting van Den Bosch staat er bij Oss-Oost en Kruisstraat twintig minuten file. Het verkeer staat daar veelal stil, meldt de verkeersinformatie van de ANWB.

Het verkeer rijdt ook langzaam op verschillende plekken op de N279. Vooral tussen Boerdonk en Den Bosch kunnen bestuurders korte files verwachten. De vertraging schommelt daar tussen vijf en tien minuten. In onderstaande video zie je vanuit de lucht de colonne aan tractors die aankomen in Den Bosch.