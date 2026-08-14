Stewart deelt reden geklapte transfer Driouech: 'Dat vind ik lastig'

De transfer van Couhaib Driouech naar Rangers FC in Schotland is definitief afgeketst. Volgens de Schotse club heeft de buitenspeler een zwaardere blessure dan PSV schetste, maar daar is Directeur Voetbalzaken van PSV: Earnest Stewart, het niet mee eens. "Wij krijgen een gedesillusioneerde speler terug."

Alles leek in kannen en kruiken. Driouech zou voor acht miljoen euro de overstap maken naar Glasgow. “Hij is er drie dagen geweest en dan kregen we vanmorgen het bericht dat het niet doorgaat", laat Earnest Stewart weten. "En de reden waarom, dat vinden wij lastig.” Volgens de Directeur Voetbalzaken van PSV kampt de Marokkaanse buitenspeler met een lichte bovenbeenblessure. "Wij hoopten hem deze week op te werken om het veld op te gaan.” Maar na de medische keuring dachten ze daar bij Rangers FC anders over. "Wat ik hoorde is dat zij denken dat het zes weken gaat duren." En daar kan Stewart zich niet in vinden. "Wij hadden ingeschat dat hij volgende week weer beschikbaar had kunnen zijn.” Het is niet de eerste keer dat een transfer van PSV afketst. Ricardo Pepi, Adamo Nagalo en Armando Obispo keerden ook op het laatste moment terug bij PSV, al lopen de redenen volgens Stewart uiteen.

“Ik zou het bijna schering en inslag gaan noemen. Je ziet vaker dat een keuring gebruikt wordt als iets. Bij een MRI is het zo: als je wil, dan vind je wat", gaat Stewart verder over de manier van handelen van sommige clubs.

"Het is een zware teleurstelling. Wij krijgen een gedesillusioneerde speler terug"