Vriescel tot kas: 60 graden verschil tussen deze werkplekken
Bibberen in de diepvries of zweten tussen de plantjes. Ruim 60 graden verschil zit er tussen de werkplekken van Fabian van vrieshuis Ardo in Zundert en Bas van Intratuin Breda. En allebei willen ze voor geen goud ruilen. “Heerlijk hier!”
Precies min 19,5 graden tikt de thermometer aan in het gigantische vrieshuis in Zundert. Fabian Colpaart trekt een dikke winterjas en lange broek aan. Via een paar steeds koelere ruimtes loopt hij naar de diepvriesgroenten. Het verschil woensdagochtend met buiten? “55 graden koeler hier”, lacht hij.
Veel stroom
1800 zonnepanelen zijn nodig om het vrieshuis met tot 32.000 pallets te koelen. “Dit is voor mij ideaal. Ik ben niet zo van de warmte. Dit is een droombaan met deze temperaturen buiten”, vindt Fabian. “Nu zijn mensen jaloers, maar in de winter is dat natuurlijk minder”, lacht hij.
In één keer naar buiten lopen voor de pauze is een slecht idee met bijna 60 graden temperatuurverschil. “Daar kun je echt ziek van worden.” En dus is het stapje voor stapje rustig acclimatiseren.
Onze verslaggever voelt na een kwartier al pijn aan zijn vinger van de kou. Werken in een vrieshuis betekent: vriespak aan en verwarmde cabines in de heftrucks. De medewerkers moeten regelmatig ook vanuit de warme cabine de kou in: voor schoonmaak of bij een vastzittende pallet bijvoorbeeld.
47 graden
De zon brandt op de kassen van tuincentrum Intratuin in Breda. Op het hoogtepunt van de hittegolven was het op een enkele plek 47 graden in de kas. Deze woensdag was het al 39 graden rond het middaguur. Warm? “Lekker, ik vind het heerlijk!”, vertelt bedrijfsleider Bas Romme.
Tuincentrum of niet: voor de omzet zijn deze temperaturen niet goed. “Regen zou nu beter zijn voor ons.” De truc om het vol te houden? “Meer drinken en meer pauzes en dan komt alles goed.” Het personeel kan ijsjes uit de vriezer pakken, het magazijn is koeler.
Kerstshow
De kerstafdeling wordt al opgebouwd. “Dat is psychologisch verkoelend”, lacht Bas. En Fabian in de vriescel? “Ik ben een heel warm persoon”, grapt hij.