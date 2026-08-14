Vriescel tot kas: 60 graden verschil tussen deze werkplekken

Bibberen in de diepvries of zweten tussen de plantjes. Ruim 60 graden verschil zit er tussen de werkplekken van Fabian van vrieshuis Ardo in Zundert en Bas van Intratuin Breda. En allebei willen ze voor geen goud ruilen. “Heerlijk hier!”

Precies min 19,5 graden tikt de thermometer aan in het gigantische vrieshuis in Zundert. Fabian Colpaart trekt een dikke winterjas en lange broek aan. Via een paar steeds koelere ruimtes loopt hij naar de diepvriesgroenten. Het verschil woensdagochtend met buiten? “55 graden koeler hier”, lacht hij. Veel stroom

1800 zonnepanelen zijn nodig om het vrieshuis met tot 32.000 pallets te koelen. “Dit is voor mij ideaal. Ik ben niet zo van de warmte. Dit is een droombaan met deze temperaturen buiten”, vindt Fabian. “Nu zijn mensen jaloers, maar in de winter is dat natuurlijk minder”, lacht hij.

Aangenaam of te koud? (foto: Raymond Merkx).

In één keer naar buiten lopen voor de pauze is een slecht idee met bijna 60 graden temperatuurverschil. “Daar kun je echt ziek van worden.” En dus is het stapje voor stapje rustig acclimatiseren. Onze verslaggever voelt na een kwartier al pijn aan zijn vinger van de kou. Werken in een vrieshuis betekent: vriespak aan en verwarmde cabines in de heftrucks. De medewerkers moeten regelmatig ook vanuit de warme cabine de kou in: voor schoonmaak of bij een vastzittende pallet bijvoorbeeld.