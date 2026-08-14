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A59 richting Den Bosch weer open na dodelijk ongeluk

Vandaag om 17:30 • Aangepast vandaag om 17:48
Persbureau Heitink.
Persbureau Heitink.

De A59 tussen Oss en Den Bosch is weer open. De weg was sinds vrijdagochtend dicht door het dodelijke ongeluk bij Heesch, waarbij een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Oss om het leven kwamen. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij het ongeluk raakten ook zes mensen gewond. De weg was urenlang dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch.

Het ongeluk gebeurde achterin een file die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van vijf pluimveebedrijven in te trekken.

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